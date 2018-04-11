Suriye’de gala
Suriye’deki iç savaşın çıkışı ve sonrasında yaşananları ele alan Kardeşim İçin Der'a filminin galası Suriye’de gerçekleştirildi.
Gösterim Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Çobanbey bölgesindeki AFAD Lojistik Merkezi’nde yapıldı. TRT'nin katkılarıyla çekilen filmin oyuncularından İlker Kızmaz, Suriyeli Türkmen Ali’yi canlandırdığını söyleyerek, Suriye'de film çekmenin çok anlamlı olduğunu vurguladı. Oyuncu Berna Koraltürk ise duygusal bir insan olması nedeniyle filmin bazı sahnelerinde zorlandığını kaydetti.
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