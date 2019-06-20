Steven Seagal Aylan Bebek için geliyor
Ünlü aktör ve insani yardım elçisi Steven Seagal, Taba-AmCham Başkanı Ali Osman Akat'ın daveti ile Türkiye'ye geliyor. Seagal, 2015 yılında ailesiyle birlikte Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan bebeğin hikayesini anlatan filmde oynayacak.
2 Eylül 2015’te ailesiyle birlikte Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi, tüm dünyayı sarsmıştı. Daha önce birçok kısa filmi çekilen Aylan Bebek'in hikayesi şimdi film oluyor.
Yapımcılığını George Edde, yönetmenliğini İslamafobia filminin de yönetmeni Ömer Sarıkaya’nın yapacağı, çekimleri Bodrum’da gerçekleşecek Aylan Bebek filmde Steven Seagal'a Ali Sabri Belaid, Willma Elles, Mitat Aristo, Efraim Hanna, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Mike Mitchell, Hripisime Sargsyan, Adnan Koç ve Aydan Çakır eşlik edecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle