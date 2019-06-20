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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Steven Seagal Aylan Bebek için geliyor

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Steven Seagal Aylan Bebek için geliyor

Ünlü aktör ve insani yardım elçisi Steven Seagal, Taba-AmCham Başkanı Ali Osman Akat'ın daveti ile Türkiye'ye geliyor. Seagal, 2015 yılında ailesiyle birlikte Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan bebeğin hikayesini anlatan filmde oynayacak. 

 2 Eylül 2015’te ailesiyle birlikte Yunanistan’a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum’da kıyıya vuran üç yaşındaki Aylan Kurdi, tüm dünyayı sarsmıştı. Daha önce birçok kısa filmi çekilen Aylan Bebek'in hikayesi şimdi film oluyor.

 Yapımcılığını George Edde, yönetmenliğini İslamafobia filminin de yönetmeni Ömer Sarıkaya’nın yapacağı, çekimleri Bodrum’da gerçekleşecek Aylan Bebek filmde Steven Seagal'a Ali Sabri Belaid, Willma Elles, Mitat Aristo, Efraim Hanna, Talat Atilla, Mustafa Ayhan, Mike Mitchell, Hripisime Sargsyan, Adnan Koç ve Aydan Çakır eşlik edecek. 

 

 

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