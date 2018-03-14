SİYAD ödülleri dağıtıldı
50. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu. Reha Erdem’in yönettiği ‘Koca Dünya’, “En İyi Film” de dahil olmak üzere kazandığı 4 ödülle geceye damga vurdu.
2017 yılında vizyona giren tüm yerli filmlerin değerlendirildiği oylama sonucunda, Reha Erdem’in yönettiği Koca Dünya isimli film ‘En İyi Film’ ödülüne layık görüldü. Gecenin sunuculuğunu Nergis Öztürk yaptı.
Koca Dünya toplamda dört ödül kazanarak geceye damga vurdu.
Pelin Esmer’in yönettiği İşe Yarar Bir Şey de kazandığı 3 ödülle dikkat çekti.
50. Siyad Ödülleri
En İyi Film: Koca Dünya
En İyi Yönetmen: Reha Erdem – Koca Dünya
Ahmet Uluçay En İyi İlk Film: Ceylan Özgün Özçelik – Kaygı
En İyi Senaryo: Barış Bıçakçı, Pelin Esmer – İşe Yarar Bir Şey
En İyi Kadın Oyuncu: Başak Köklükaya – İşe Yarar Bir Şey
En İyi Erkek Oyuncu: Aytaç Uşun – Sarı Sıcak
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ayta Sözeri – Aile Arasında
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Yiğit Özşener – İşe Yarar Bir Şey
En İyi Görüntü Yönetimi: Florent Herry – Koca Dünya
En İyi Müzik: Ekin Fil – Kaygı
Aytaç Uşun, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu.
En İyi Kurgu: Reha Erdem – Koca Dünya
En İyi Sanat Yönetimi: Naz Erayda – Buğday
Gıo Fantastik Sinema Ödülü: Genco / Ali Kemal Çınar
En İyi Uzun Metraj Belgesel Film: Blue / Serhat Ünver
En İyi Kısa Metraj Belgesel Film: Görünmez Duvarlarım / Nurbanu Asena
En İyi Kısa Film: Kötü Kız / Ayçe Kartal
En İyi Yabancı Film: Yaşamın Kıyısında / Manchester by The Sea
Siyad Onur Ödülü: Duygu Sağıroğlu
Siyad Onur Ödülü: Deniz Türkali
Siyad Emek Ödülü: İbrahim Enez
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