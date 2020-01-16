Set öncesi stres attılar!

İkilinin tatiline Hakkı’nın Yunan model sevgilisi Hara Pappa da eşlik etti. Oyuncu, sevgilisine Türkiye’nin tarihi güzelliklerini tanıttığını söyledi.

Türk-İngiliz ortak yapımı filmde Hakkı, kiralık bir katili canlandırırken Okur’u da mafya babası rolünde izleyeceğiz. İkili, filmin kadrosunda İngiliz oyuncuların da olduğunu belirtti.





