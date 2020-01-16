Haber Giriş: 16.01.2020 - 09:04,
Set öncesi stres attılar!
Kapadokya’da önümüzdeki ay çekimlerine başlanacak “Geal” filminin başrolleri Burak Hakkı ve Ümit Okur, Antalya’daki Rixos Otel’de stres attı.
İkilinin tatiline Hakkı’nın Yunan model sevgilisi Hara Pappa da eşlik etti. Oyuncu, sevgilisine Türkiye’nin tarihi güzelliklerini tanıttığını söyledi.
Türk-İngiliz ortak yapımı filmde Hakkı, kiralık bir katili canlandırırken Okur’u da mafya babası rolünde izleyeceğiz. İkili, filmin kadrosunda İngiliz oyuncuların da olduğunu belirtti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle