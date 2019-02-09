Serkan Şef'ten " Aşk kabağı"
Profesyonel aşçılık yapan Serkan Çiçek, 'Acemi Aşık' isimli şarkısına çekilen klipte sevgilisinin kalbini patenti kendisine ait 'aşk kabağı' yemeğiyle fethediyor.
3 Adım Müzik etiketiyle,Bülent Boğa Prodüksiyon'un yapımcılığında piyasaya çıkan bu projede dünyada ilk defa bir klipte yemek tarifi veriliyor. Hollanda'nın Roterdam şehrinde profesyonel aşçılık yapan Serkan Çiçek, şarkıya çekilen eğlenceli klipte kavga ettiği sevgilisini kendi eliyle yaptığı 'aşk kabağı' yemeğiyle ikna ediyor.Yemek meraklıları ve sevgilisine bu yemeği yapmak isteyenler için de klipte 'aşk kabağı' yemeğinin yapılışı ve tarifi veriliyor. Caner Demiroğlu'nun yönetmenliğinde Üsküdar'da çekilen klipte model Felicia Sağnak rol aldı.
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