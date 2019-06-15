Oylama başladı
25 Ekim’de vizyona girecek olan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin afişi için oylama başlatıldı.
Dijital Sanatlar Yapımevi, yeni filminin afişi için bu kez farklı bir uygulamaya gitti. Emre Erdem ve 70x100 ekibinin tasarladığı dört afiş oylamaya açıldı. Sosyal medya hesaplarından takipçilerin beğenisine sunulan afişler arasından en fazla oy alan tasarım, filmin tüm tanıtım çalışmalarında kullanılacak. 1 Temmuz tarihine kadar sürecek oylamaya katılan takipçilerden belirlenen 5 kişi de filmin galasına katılım hakkı kazanacak. Senaryosunu Barış Pirhasan’ın kaleme aldığı, müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yapacağı filmin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu var. Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk ve Gürkan Uygun gibi güçlü oyuncuları bir araya getiren filmde, Süleymanoğlu’nu ise Hayat Van Eck canlandırıyor.
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