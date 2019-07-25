Onsuz aldığımız nefes, bizim boğazımızdan hiç geçmedi
25 Temmuz 2014 Türk Sineması’nın “Kamelyalı Kadını” usta sanatçı ve modacı Çolpan İlhan, ailesi, dostları, sevenleri, öğrencileri ve meslektaşlarının da katılımıyla, dualarla kabri başında anıldı…
Deniz Uğur, Şakir Gürzumar, Yasemin Bora, Gamze Uçar, Merve Erdoğan, Yaşar İçli gibi isimlerin de katıldığı anmada Kerem Alışık, “Çolpan İlhan’da tıpkı Sadri Alışık ve diğer büyük sanatçılarımız gibi hayatın ve sanatın ortasına güller bıraktı. Ne mutlu bana ki anne kokan çiçeklerim var. Biz ona sarıldığımızda içimiz hep yuva gibi koktu. Çolpan İlhan ailemizin onurudur, ailemizin kahramanıdır. Şimdi belki onunla yaşayamıyoruz ama onu yaşıyoruz her zaman. Onsuz aldığımız nefes, bizim boğazımızdan hiç geçmedi. Onun bıraktığı sevgiyle özlüyoruz onu… Ona duyduğumuz özlemle seviyoruz onu” dedi.
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