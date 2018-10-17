İş dünyasından başarı öyküleri
Hürriyet ekonomi servisinin deneyimli muhabirlerinden Ceyhun Kuburlu'nun, Deli misin Sen? adlı kitabını Cengiz Semercioğlu yazdı.
Hürriyet ekonominin en çalışkan isimlerinden Ceyhun’un (Kuburlu) bu yaz çıkan bir kitabı var: Deli misin Sen? Uzun süredir elimin altındaydı, geçen hafta okudum.
Başlayınca da neden bu kadar beklettiğimi sordum kendime, çünkü bir solukta okunuyor kitap.İş dünyasında zirveye çıkan 10 ismin hikayesini inanılmaz güzel bir kurguyla anlatmış Ceyhun. Okurken sanki o icra kuruluna girmiş, o satış anlaşmasının yapıldığı toplantıya katılmış gibi hissediyorsunuz kendinizi...
Toplantısına ‘katıldığınız’ şirketler ve isimler de öyle böyle değil;
Nevzat Aydın (Yemek Sepeti), Cem Boyner (Hopi), Gamze Cizreli (BigChefs), Acun Ilıcalı (TV8), Abdullah Kavukçu (Simit Sarayı), Vahap Küçük (LC Waikiki), Mehmet Özkan (Altınordu Futbol Kulübü), Ali Sabancı (Pegasus), Muzaffer Yıldırım (Mars Sinema) ve Galip Yorgancıoğlu (Mey İçki)...
Ortak özellikleri yolun başında hepsine “Deli misin sen, bu iş yapılır mı” denmiş olması. Ceyhun da işte bu "deli misin sen?" denilen başarı hikayelerini anlatmış bize. Mutlaka okuyun derim, çok güzel anektodlar var içinde.
Bu arada Ceyhun’dan kitabın ikincisini hazırladığını da öğrendim, tüm ısrarlarıma rağmen hikayesini anlatacağı yeni 10 ismi söylemedi bana.
(Deli misin Sen, Ceyhun Kuburlu, Hürriyet Kitap, 253 Sayfa)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle