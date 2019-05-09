Nihan’dan Amerika çıkarması
Nihan Akın, geçen ay çıktığı Amerika turnesi kapsamında 5 konser verdi.
Turne süresince 4 eyalet gezen Akın, New Jersey ve Clifton Belediyeleri tarafından düzenlenen iki Türk yürüyüşüne de katıldı. Yürüyüş sonrası Türk panayırında ay-yıldızlı kostümüyle sahneye çıkan Akın’ı izleyenler arasında Türkiye’nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş ile Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh de vardı.
Nihan Akın, Amerika günlerinde hayranı olduğu dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston’ın mezarını da ziyaret etti. O ziyarette His&Hers Prodüksiyon’un sahibi Selçuk Küçük de Akın’a eşlik etti.
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