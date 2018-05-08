Nefes
Fotoğrafçı Tolga Gümüş’ün 2016- 2017 yıllar arasında Hindistan ve Nepal’e yaptığı seyahatlerinden derlenen fotoğrafların oluşturduğu “Nefes” sergisi, 15 Mayıs 2018, Salı günü Artı Hiç Stüdyo’da açılacak
30 Mayıs’a kadar açık kalacak sergide 40’ın üzerinde fotoğraf yer alıyor. Fotoğraflar, Hindistan ve Nepal’den günlük hayatı anlatan ve birbirinden etkileyici insan portelerinden seçildi. Sinop doğumlu Tolga Gümüş, son dönemdeki çalışmalarını portre konusunda yoğunlaştırdı ve bu amaçla Türkiye başta olmak üzere Nepal, Hindistan ve Küba’ya birçok gezi gerçekleştirdi.
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