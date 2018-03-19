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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
19.03.2018 - 16:25, Son Güncelleme:

Mutluluk denemeyle başlar

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Mutluluk denemeyle başlar

Yazar ve yönetici kocu Dr. Ebru Nurluoğlu, Dünya Mutluluk Günü dolayısıyla kişileri bugüne dek tembellikten yapamadıkları, bir sebeple erteledikleri, isteyip de cesaret edemedikleri, saçma diye kestirip attıkları şeyleri denemeye davet etti.

 
Mutluluk araştırmaları kapsamında Bhutan’dan Paraguay’a dünyanın en ücra köşelerini deneyimleyen Dr. Ebru Nurluoğlu, erdemler, önyargılar, yalnızlık, dostluk benzeri kavramlar üzerine de sadece düşünmekle kalınmaması, ne düşünülüyorsa ya da ne savunuluyorsa onları da uygulamaya geçilmesi konusunda önerilerde bulundu.

Değişim, verimli takım ve yönetici koçu olan Dr. Ebru Nurluoğlu, “Mutluluk Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajda bir yandan sorumluluk bilincine sahip olmayı, diğer yandan da sizi hayatı çok da ciddiye almayarak ağırlaştırmama becerisine davet etti.

Mutluluğun kendisi ve başkaları için emek sarf eden herkesin hakkı olduğunu söyleyen Dr. Ebru Nurluoğlu, “Yeter ki bu formülü hayatınıza alırken bir yandan da hayallerinize ait gerçekçi mutluluk hedeflerinize odaklanın ve eyleme geçin” dedi.

Mutluluğun hayatı cesurca deneyimlemek ve değiştiremeyeceklerimi de kabullenmekten geçtiği fikriyle her şeye rağmen mutluluk diyerek kişileri denemeyi denemeye davet eden Nurluoğlu, şunları söyledi: “Kendinize hayatınızda yeni bir sayfa açın. Vaktinizi esnetebildiğinizce, zihninizi daha pozitif sulara iteleyebildiğince yeni bir serüvene başlayın. Böylece kendinize koyduğunuz kısıtlamalara rağmen hayatı daha fazla yaşamayı seçin.”

Nurluoğlu şu bilgileri verdi: “Özetle “Denemeyi Denemek” hayatta başka tatlar, renkler, keyifler, alternatifler, çözümler, yollar olduğunu hatırlamak üzere kişinin kendini rahat bölgelerinden koparıp daha bilmediğini yapmaya kendisini teşvik etmesidir. Yani öncelikle deneme kavramına zihnini yaklaştırmaktır. Bugüne dek, tembellikten yapamadığı, bir sebeple ertelediği, isteyip de cesaret edemediği, saçma diye kestirip attığı şeyleri denemesidir.”


Birleşmiş Milletler (BM) dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012 yılında 20 Mart’ı “Dünya Mutluluk Günü” olarak ilan etti. Başta BM Genel Merkezi’nin bulunduğu ABD olmak üzere birçok ülkede “Dünya Mutluluk Günü” eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle kutlanarak o haftaya yayılıyor.

Mutluluk araştırmaları kapsamında epey zor coğrafyaları deneyimlemiş bir gezgin de olan Nurluoğlu, mutluluğun formülü olabilir mi? sorusuna karşılık ipuçları verdi.

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