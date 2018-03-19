Mutluluk denemeyle başlar
Yazar ve yönetici kocu Dr. Ebru Nurluoğlu, Dünya Mutluluk Günü dolayısıyla kişileri bugüne dek tembellikten yapamadıkları, bir sebeple erteledikleri, isteyip de cesaret edemedikleri, saçma diye kestirip attıkları şeyleri denemeye davet etti.
Mutluluk araştırmaları kapsamında Bhutan’dan Paraguay’a dünyanın en ücra köşelerini deneyimleyen Dr. Ebru Nurluoğlu, erdemler, önyargılar, yalnızlık, dostluk benzeri kavramlar üzerine de sadece düşünmekle kalınmaması, ne düşünülüyorsa ya da ne savunuluyorsa onları da uygulamaya geçilmesi konusunda önerilerde bulundu.
Değişim, verimli takım ve yönetici koçu olan Dr. Ebru Nurluoğlu, “Mutluluk Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajda bir yandan sorumluluk bilincine sahip olmayı, diğer yandan da sizi hayatı çok da ciddiye almayarak ağırlaştırmama becerisine davet etti.
Mutluluğun kendisi ve başkaları için emek sarf eden herkesin hakkı olduğunu söyleyen Dr. Ebru Nurluoğlu, “Yeter ki bu formülü hayatınıza alırken bir yandan da hayallerinize ait gerçekçi mutluluk hedeflerinize odaklanın ve eyleme geçin” dedi.
Mutluluğun hayatı cesurca deneyimlemek ve değiştiremeyeceklerimi de kabullenmekten geçtiği fikriyle her şeye rağmen mutluluk diyerek kişileri denemeyi denemeye davet eden Nurluoğlu, şunları söyledi: “Kendinize hayatınızda yeni bir sayfa açın. Vaktinizi esnetebildiğinizce, zihninizi daha pozitif sulara iteleyebildiğince yeni bir serüvene başlayın. Böylece kendinize koyduğunuz kısıtlamalara rağmen hayatı daha fazla yaşamayı seçin.”
Nurluoğlu şu bilgileri verdi: “Özetle “Denemeyi Denemek” hayatta başka tatlar, renkler, keyifler, alternatifler, çözümler, yollar olduğunu hatırlamak üzere kişinin kendini rahat bölgelerinden koparıp daha bilmediğini yapmaya kendisini teşvik etmesidir. Yani öncelikle deneme kavramına zihnini yaklaştırmaktır. Bugüne dek, tembellikten yapamadığı, bir sebeple ertelediği, isteyip de cesaret edemediği, saçma diye kestirip attığı şeyleri denemesidir.”
Birleşmiş Milletler (BM) dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012 yılında 20 Mart’ı “Dünya Mutluluk Günü” olarak ilan etti. Başta BM Genel Merkezi’nin bulunduğu ABD olmak üzere birçok ülkede “Dünya Mutluluk Günü” eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle kutlanarak o haftaya yayılıyor.
Mutluluk araştırmaları kapsamında epey zor coğrafyaları deneyimlemiş bir gezgin de olan Nurluoğlu, mutluluğun formülü olabilir mi? sorusuna karşılık ipuçları verdi.
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