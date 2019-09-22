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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.09.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Murat Cemcir ve Ahmet Kural'dan Bodrum Çıkarması

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Murat Cemcir ve Ahmet Kural'dan Bodrum Çıkarması

 “Bodrum Türk Filmleri Haftası”nın dokuzuncusu, 27 Eylül'e kadar devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 20 Eylül Cuma akşamı Bodrum İskele Meydan’ında gerçekleşen ödül töreni ile etkinliğe katılan sanatçılar ödüllerini aldılar.

Murat Cemcir ve Ahmet Kural’a SİSAY Başarı Ödülü
Türkiye'nin önemli sinemacılarını buluşturan etkinliğe, yapım şirketi TR 40 33, bu sezon salonda birbirine rakip olacak iki iddialı uzun metrajlı filmle katıldı. Bu filmlerden ‘Baba Parası’nın başrol oyuncuları, Murat Cemcir ve Ahmet Kural SİSAY başarı ödülünü Bodrum’da aldılar.

Bu filmlerden ilki, ‘Baba Parası’ son yılların en verimli senarist yönetmenlerinden Selçuk Aydemir imzalı. Türkiye'nin en komik ikilisini, altıncı kez uzun metrajlı film projesinde bir araya getiren "Baba Parası’’ 1 Ocak 2020'de vizyona girecek.

Murat Cemcir ve Ahmet Kuraldan Bodrum Çıkarması


90'lı Yıllar Beyazperdede

‘’ Baba Parası’’nın senarist ve yönetmeni Selçuk Aydemir'in çocukluk hatıralarını bir film öyküsüne dönüştürdüğü, "Mahalleden Arkadaşlar" filmi ise 27 Mart 2020 ‘de vizyondaki yerini alacak.

 

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