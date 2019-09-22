Murat Cemcir ve Ahmet Kural'dan Bodrum Çıkarması
“Bodrum Türk Filmleri Haftası”nın dokuzuncusu, 27 Eylül'e kadar devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ile Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 20 Eylül Cuma akşamı Bodrum İskele Meydan’ında gerçekleşen ödül töreni ile etkinliğe katılan sanatçılar ödüllerini aldılar.
Murat Cemcir ve Ahmet Kural’a SİSAY Başarı Ödülü
Türkiye'nin önemli sinemacılarını buluşturan etkinliğe, yapım şirketi TR 40 33, bu sezon salonda birbirine rakip olacak iki iddialı uzun metrajlı filmle katıldı. Bu filmlerden ‘Baba Parası’nın başrol oyuncuları, Murat Cemcir ve Ahmet Kural SİSAY başarı ödülünü Bodrum’da aldılar.
Bu filmlerden ilki, ‘Baba Parası’ son yılların en verimli senarist yönetmenlerinden Selçuk Aydemir imzalı. Türkiye'nin en komik ikilisini, altıncı kez uzun metrajlı film projesinde bir araya getiren "Baba Parası’’ 1 Ocak 2020'de vizyona girecek.
90'lı Yıllar Beyazperdede
‘’ Baba Parası’’nın senarist ve yönetmeni Selçuk Aydemir'in çocukluk hatıralarını bir film öyküsüne dönüştürdüğü, "Mahalleden Arkadaşlar" filmi ise 27 Mart 2020 ‘de vizyondaki yerini alacak.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle