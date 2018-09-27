Mizah yazarı Pelin Yılmaz'ın ilk kitabı "Yetişkinler için Beslenme Çantası" yayınlandı

Pelin Yılmaz’ın kıvrak, zekice kurgulanmış minik tespitlerini yazdığı akıcı kalemi; “sokaktan olumlu tepkiler alan ünlü”den “makyajsız hali haberciliği”ne, “modası geçen hamster sevgisi”nden “plaza ortamında yitip giden İngilizce”ye pek çok konuyu, tiplemeyi ve ortamı analiz ediyor. Kâğıt ve kalemin pek de ilgimizi çekmediği, sadece ilişkilerini ve kilosunu anlatan “sosyal medya fenomeni” kadın yazar görmekten kör olduğumuz bu zor zamanlarımızda, Yılmaz’ın kendine has üslubu insana derin bir nefes aldırıyor. Tıpkı karşınıza geçip anlatıyormuş gibi, nasıl desek, tespitleri sırasında “tertemiz delirmesi” de güldürüyor, rahatlatıyor, mutlu ediyor.

Tam anlamıyla yolda giderken okumalık, keyifsiz bir günde kafa dağıtmalık, monitörden bunalan gözleri dinlendirmelik… Bize de su içer gibi bitiveren kitabın ardından, on parmağında on marifet barındıran yazarın daha uzun eserleriyle haşır neşir olabilmek dileği kalıyor.

Kitaptan...





ELEŞTİRENİ ÇARPAN FİLM ELEŞTİRİLERİ

THE GODFATHER

“Mafya ama tanısan çok seversin” konulu dünyanın en uzun filmlerinden biri olan “The Godfather”, sanırım dünyanın en sevilen filmleri arasında. Para hırsı, uyuşturucu, puro ve bıyığın bir aileyi nasıl dağıttığına şahit olmak için mutlaka izlemeniz gereken bir başyapıt. Şaka şaka. Türk filmi mi lan bu? Dünyanın en iyi oyuncuları falan bir araya gelmiş “Eileyi nesilde değitti” diye konuşan çarpılır. Film o kadar iyi ki, ben sadece ilkini izleyebildim korkudan. Sanki izlemek için hak etmek gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bende hep bir şeyler eksik…

BRIDGET JONES’ DIARY / TOMBULUN GÜNLÜĞÜ



Romantik komedi olarak bilinen film, tombul, sevimsiz, koca kafalı ve sürekli ağlayan bir kadının menopozdan önce son çiftleşmelerini yaşamak için verdiği çabayı anlatıyor. Başrol oyuncusu olan azman, yaklaşık 2 saat boyunca imza attığı sakarlıklarla hem izleyiciye şirin gözükmek, hem de diğer rol arkadaşlarının kalbini çalmaya başlıyor. Bir şekilde başarıyor. Çünkü niye, çünkü ölümsüz aşk falan. 10 üzerinden b.k.





Pelin Yılmaz

Yetişkinler İçin Beslenme Çantası / Herdem Kitap