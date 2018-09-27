Mizah yazarı Pelin Yılmaz'ın ilk kitabı "Yetişkinler için Beslenme Çantası" yayınlandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sebla KOÇAN / skocan@hurriyet.com.tr
27.09.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Mizah yazarı Pelin Yılmaz'ın ilk kitabı "Yetişkinler için Beslenme Çantası" yayınlandı

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Mizah yazarı Pelin Yılmaz'ın ilk kitabı "Yetişkinler için Beslenme Çantası" yayınlandı

“Yetişkinler için Beslenme Çantası”, mizah yazarı Pelin Yılmaz’ın ilk kitabı. Bugüne kadar Boxer, Billboard, Touch İstanbul, Gırgır, Play Tuşu gibi dergi ve mecralarda kalem oynatan, 1 Erkek 1 Kadın dizisinin de senaristlerinden olan ve halen reklam yazarı olarak çalışan Yılmaz, kısa mizah öyküleriyle pek çok meseleye ışık tutuyor. 

Pelin Yılmaz’ın kıvrak, zekice kurgulanmış minik tespitlerini yazdığı akıcı kalemi; “sokaktan olumlu tepkiler alan ünlü”den “makyajsız hali haberciliği”ne, “modası geçen hamster sevgisi”nden “plaza ortamında yitip giden İngilizce”ye pek çok konuyu, tiplemeyi ve ortamı analiz ediyor. Kâğıt ve kalemin pek de ilgimizi çekmediği, sadece ilişkilerini ve kilosunu anlatan “sosyal medya fenomeni” kadın yazar görmekten kör olduğumuz bu zor zamanlarımızda, Yılmaz’ın kendine has üslubu insana derin bir nefes aldırıyor. Tıpkı karşınıza geçip anlatıyormuş gibi, nasıl desek, tespitleri sırasında “tertemiz delirmesi” de güldürüyor, rahatlatıyor, mutlu ediyor. 

Tam anlamıyla yolda giderken okumalık, keyifsiz bir günde kafa dağıtmalık, monitörden bunalan gözleri dinlendirmelik… Bize de su içer gibi bitiveren kitabın ardından, on parmağında on marifet barındıran yazarın daha uzun eserleriyle haşır neşir olabilmek dileği kalıyor.

Kitaptan...

Mizah yazarı Pelin Yılmazın ilk kitabı Yetişkinler için Beslenme Çantası yayınlandı

 

ELEŞTİRENİ ÇARPAN FİLM ELEŞTİRİLERİ

THE GODFATHER

“Mafya ama tanısan çok seversin” konulu dünyanın en uzun filmlerinden biri olan “The Godfather”, sanırım dünyanın en sevilen filmleri arasında. Para hırsı, uyuşturucu, puro ve bıyığın bir aileyi nasıl dağıttığına şahit olmak için mutlaka izlemeniz gereken bir başyapıt. Şaka şaka. Türk filmi mi lan bu? Dünyanın en iyi oyuncuları falan bir araya gelmiş “Eileyi nesilde değitti” diye konuşan çarpılır. Film o kadar iyi ki, ben sadece ilkini izleyebildim korkudan. Sanki izlemek için hak etmek gerekiyormuş gibi hissediyorum. Bende hep bir şeyler eksik…

BRIDGET JONES’ DIARY / TOMBULUN GÜNLÜĞÜ

Romantik komedi olarak bilinen film, tombul, sevimsiz, koca kafalı ve sürekli ağlayan bir kadının menopozdan önce son çiftleşmelerini yaşamak için verdiği çabayı anlatıyor. Başrol oyuncusu olan azman, yaklaşık 2 saat boyunca imza attığı sakarlıklarla hem izleyiciye şirin gözükmek, hem de diğer rol arkadaşlarının kalbini çalmaya başlıyor. Bir şekilde başarıyor. Çünkü niye, çünkü ölümsüz aşk falan. 10 üzerinden b.k.

 

Pelin Yılmaz
Yetişkinler İçin Beslenme Çantası / Herdem Kitap

 

 

 

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