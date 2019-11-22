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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Mersin'deki Akkale Antik Kenti'nde binlerce yıllık hamam bulundu

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Mersin'deki Akkale Antik Kenti'nde binlerce yıllık hamam bulundu

Arkeolojik kazılar yürütülen Mersin'deki Akkale Antik Kenti'nde, Geç Antik Dönem'e ait hamam ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde, Mersin Müzesi ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi işbirliğiyle Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu Mahallesi'ndeki antik kentte yürütülen kazılar 3 yıldır devam ediyor. MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu’nun bilimsel danışmanlığını yaptığı kazılarda ortaya çıkarılan hamam, kazı ekibinde büyük heyecan yarattı.

Aydınoğlu, hamamın, Geç Antik Dönem'den bugüne kadar korunmuş az sayıdaki eserden biri olduğunu vurguladı. Etkileyici bir yapının ortaya çıkarıldığını aktaran Aydınoğlu, şöyle konuştu: "Yerleşimdeki konaklama mekanı, hamam, sarnıçlar ve depolar gibi yapılarla Akkale'nin, deniz ticareti yapan gemiciler için bir konaklama ve ihtiyaçlarını karşılama merkezi olarak faaliyet gösterdiği görülüyor. Hamamın milattan sonra 4 ile 7. yüzyıl arasında yapıldığını tahmin ediyoruz. Hamamın, etrafındaki su sarnıçları ve diğer yapılarla bağını ortaya çıkartmak istiyoruz."


Aydınoğlu, geçmişte deniz ticaretinin önemli duraklarından birinin Akkale olduğunu belirterek şunları söyledi:  "Akkale'ye gelen gemilerin mürettebatı, limana yanaşıp ikmallerini yaptıktan sonra banyo ihtiyaçlarını burada gideriyorlardı. Aynı zamanda, gemilerin tatlı su ihtiyacını da 7 milyon litre su alma kapasitesine sahip sarnıçtan karşılıyorlardı. Antik hamamda, soğuk ve sıcak su kanalları ile halk arasında göbek taşı denilen yapıların, dinlenme alanlarının ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz."

Antik kentin, bölge hakkında önemli bilgiler içerdiğini vurgulayan Aydınoğlu, tespit edilen çok sayıda kalıntının buranın bir liman yerleşimi olarak kurulduğunun ve bu çerçevede geliştiğinin kanıtı sayılabileceğini ifade etti.

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