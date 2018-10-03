Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?
İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerin biri olan lazanyanın ne olduğu ve nasıl pişirildiği merak konusu oldu. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen ve yapımında ricotta ya da mozzarella peyniri kullanılan bu enfes yemeği evde kendiniz de yapabilirsiniz. Peki, lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?
Orijinalinin peynir, domates sosu veya ragu adlı et sosu ile yapıldığı İtalya asıllı bir yemek olan lazanya, klasik tarifinin dışında ıspanaklı, deniz ürünlü, etli, sebzeli gibi pek çok farklı şekilde yapılıyor. İşte, 'Lazanya nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı...
MALZEMELER
1 paket lazanya
İç harcı için:
• 500 gram dana kıyma • 1 çay bardağı sıvı yağ • 2 adet soğan • 2 adet domates • 2 diş sarımsak • 2 adet kırmızı köz biber • 3 adet sivri biber • 1 adet havuç • 1 tatlı kaşığı pesto sos • Karabiber • Pul biber • Yeterince tuz
Beşamel sos için:
• 2 çorba kaşığı tereyağı • 4 çorba kaşığı un • 850 mililitre süt • Yeterince tuz
Üzeri için:
• 250 gram taze kaşar
LAZANYA NASIL YAPILIR?
Soğanların ve domateslerin kabuklarını soyun, yıkayın ve küp küp doğrayın. Sarımsakları soyun, yıkayın ve rendeleyin. Biberleri yıkayıp, orta kalınlıkta doğrayın. Havucun kabuğunu kazıyın, yıkayın ve rendeleyin. Yağı pişirme tenceresine alın, üzerine soğan ve kıymayı ilave edin, ara sıra karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Üzerine biberleri, havuç ve sarımsağı ekleyin. Bu şekilde de 3 dakika kavurun. Üzerine domatesi ekleyin, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Baharatlar, pesto sosu ve tuzu ekleyin, karıştırın ve ocağı kapatın.
Lazanyaları makarna haşlar gibi haşlayın ve kevgir yardımıyla suyun içinden süzerek alın. Fırın kabını birkaç damla sıvı yağ ile yağlayın. Hazırladığınız beşamel sostan kepçe yardımı ile fırın kabına yarım kepçe yayın. Üzerine bir sıra haşlanmış lazanya yerleştirin. Üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan yayın, üzerine beşamel sos ekleyin. Bu sırayı tüm malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üste beşamel sos ve kaşar peyniri serpin.200 derece ısınmış fırında yaklaşık 25 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
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