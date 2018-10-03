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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
03.10.2018 - 16:16, Son Güncelleme:

Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?

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Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerin biri olan lazanyanın ne olduğu ve nasıl pişirildiği merak konusu oldu. Farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yapılabilen ve yapımında ricotta ya da mozzarella peyniri kullanılan bu enfes yemeği evde kendiniz de yapabilirsiniz. Peki, lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?

Orijinalinin peynir, domates sosu veya ragu adlı et sosu ile yapıldığı İtalya asıllı bir yemek olan lazanya, klasik tarifinin dışında ıspanaklı, deniz ürünlü, etli, sebzeli gibi pek çok farklı şekilde yapılıyor. İşte, 'Lazanya nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı...

MALZEMELER

1 paket lazanya

İç harcı için:

• 500 gram dana kıyma • 1 çay bardağı sıvı yağ • 2 adet soğan • 2 adet domates • 2 diş sarımsak • 2 adet kırmızı köz biber • 3 adet sivri biber • 1 adet havuç • 1 tatlı kaşığı pesto sos • Karabiber • Pul biber • Yeterince tuz

Beşamel sos için:

• 2 çorba kaşığı tereyağı • 4 çorba kaşığı un • 850 mililitre süt • Yeterince tuz

Üzeri için: 

• 250 gram taze kaşar

LAZANYA NASIL YAPILIR?

Soğanların ve domateslerin kabuklarını soyun, yıkayın ve küp küp doğrayın. Sarımsakları soyun, yıkayın ve rendeleyin. Biberleri yıkayıp, orta kalınlıkta doğrayın. Havucun kabuğunu kazıyın, yıkayın ve rendeleyin. Yağı pişirme tenceresine alın, üzerine soğan ve kıymayı ilave edin, ara sıra karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Üzerine biberleri, havuç ve sarımsağı ekleyin. Bu şekilde de 3 dakika kavurun. Üzerine domatesi ekleyin, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Baharatlar, pesto sosu ve tuzu ekleyin, karıştırın ve ocağı kapatın.

Lazanyaları makarna haşlar gibi haşlayın ve kevgir yardımıyla suyun içinden süzerek alın. Fırın kabını birkaç damla sıvı yağ ile yağlayın. Hazırladığınız beşamel sostan kepçe yardımı ile fırın kabına yarım kepçe yayın. Üzerine bir sıra haşlanmış lazanya yerleştirin. Üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan yayın, üzerine beşamel sos ekleyin. Bu sırayı tüm malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üste beşamel sos ve kaşar peyniri serpin.200 derece ısınmış fırında yaklaşık 25 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

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