Kerem Alışık:Çok mutlu ve heyecanlıyız
Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından Türkiye’de ilk kez tiyatro sahnesine taşınan “Esaretin Bedeli” oyunu, 16 Eylül’de Zorlu PSM’de yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor…
Sezonu açtığı günden bu yana kapalı gişe oynayan oyunun başrollerini Kerem Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy) ve İştar Gökseven (Müdür Stammas) paylaşıyor…
25 kişilik dev bir kadrosuyla izleyenleri adeta büyüleyen “Esaretin Bedeli” tiyatro oyunu, 16 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde, Zorlu PSM’de perde açarak, yeni sezona merhaba diyecek…
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