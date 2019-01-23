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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Kendi yaşıtlarıma aşk mektubum

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Kendi yaşıtlarıma aşk mektubum

Çağdaş Latin edebiyatının ustalarından Roberto Bolano'nun Vahşi Hafiyeler adlı kitabı okurla buluşuyor.

Can Yayınları tarafından yayınlanan kitabın Türkçe çevirisinde ise Peral Bayaz'ın imzası var.

 1975’in son gününde “damardan gerçekçilik” akımının kurucuları Arturo Bolano ile Ulises Lima ödünç aldıkları bir arabayla Meksika’dan ayrılırlar. Amaçları, uzun yıllar önce Sonora Çölü’nde kayıplara karışmış gizemli şair Cesárea Tinajero’nun izini bulmaktır. Belano ile Lima’nın kovalamacaya dönüşen arayışları ve sonraki yirmi yıla yayılan maceraları hem yakın dostları hem de dünyanın dört bir yanında yollarının kesiştiği kişiler aracılığıyla aktarılınca ortaya bir kuşağın öyküsü çıkar.

Kendi yaşıtlarıma aşk mektubum

Latin Amerika edebiyatının simge isimlerinden biri olan Şilili yazar Bolano, otobiyografik öğeler taşıyan romanında, bir tür "sanal" gerçekliğin ürünü olan yeraltı edeiyatı hareketinin üyesi olan iki şairin maceralarını anlatıyor.

Arturo Bolano'nun "kendi kuşağına yazdığı bir aşk mektubu" olarak tanımladığı bu eseri 1970'lerin Şili'sinin bir panoramasını da sunuyor okura.

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