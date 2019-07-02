Kasetten Dijitale Zamanda Yolculuk
Merve Çaloğlu dijital çağ öncesinde yayımlanmış olan ilk stüdyo kayıtlarını günyüzüne çıkartıyor.
Profesyonel müzik kariyerinin ilk stüdyo çalışmaları olan şarkılarını 2004 yılında kaset ve cd olarak piyasaya sunmuştu. Eskimeyecek şarkılar yapmak için, her dönem gelip geçici soundlardan uzak durmak gerektiğinin altını çizen müzisyen, kendi kendini cover'lamak yerine dijitalde bulunmayan ilk göz ağrılarını, olduğu gibi dinleyicisi ile buluşturmak istedi. ''Eski&Yeni Serisi'' ni iki ayrı single olarak tüm dijital platformlardan sunmanın heyecanını taşıyan sanatçı, ilk çalışmalarında da efsane isimlerle çalışmış olmanın ve onların o dönem müziğine kattıklarının, müzikal yolculuğunda her daim ışık olduğunu söylüyor. Merve Çaloğlu, sonbaharda yayımlayacak olduğu yepyeni çalışmasının öncesinde, sözü ve bestesi kendisine ait olan ''Gittin ya...'' ve ''Boşver'' isimli şarkıları ile tüm dijital platformlarda.
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