Kamera karşısına geçip süt içtiler
Ulusal Süt Konseyi’nin Türkiye’de süt içme alışkanlığının artırılması ve çocukların süt tüketimine özendirilmesi amacıyla başlattığı “Süt İçiyorum”kampanyasına ünlülerden destek geldi.
Aralarında; Rıdvan Dilmen, Ceyhun Yılmaz, Doğukan Manço, Yunus Günçe, Başak Sayan ve Şahika Ercümen gibi isimlerin olduğu, spor ve sanat camiasından pek çok ünlü kamera karşısına geçerek, süt tüketimine dair önemli mesajlar verdi ve süt içerek kampanyanın önemine dikkat çekti.
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