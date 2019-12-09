MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleriİzmir Tiyatro Festivali'nde Meltem Cumbul’a ödül
GeriKeyif İzmir Tiyatro Festivali'nde Meltem Cumbul’a ödül
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
09.12.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

İzmir Tiyatro Festivali'nde Meltem Cumbul’a ödül

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir Tiyatro Festivali'nde Meltem Cumbul’a ödül

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 8.Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali'nin Onur Ödülü, Meltem Cumbul’a verildi.

Bu yıl 8’incisi düzenlenen İzmir Tiyatro Festivali kapsamında verilen onur ödülüne layık görülmekten ötürü büyük bir onur duyduğunu belirterek konuya ilişkin şunları söyledi: “Öncelikle Taksav 8. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali’ne çok teşekkür ederim. Bu onur ödülü’nü fikri, vicdanı ve irfanı hür, bol okuyan, araştıran, bilime inanan, kendini hep geliştirmeye çalışan, öğrencilerim için alıyorum. Çok teşekkür ederim.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle