İzmir Tiyatro Festivali'nde Meltem Cumbul’a ödül

Bu yıl 8’incisi düzenlenen İzmir Tiyatro Festivali kapsamında verilen onur ödülüne layık görülmekten ötürü büyük bir onur duyduğunu belirterek konuya ilişkin şunları söyledi: “Öncelikle Taksav 8. İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali’ne çok teşekkür ederim. Bu onur ödülü’nü fikri, vicdanı ve irfanı hür, bol okuyan, araştıran, bilime inanan, kendini hep geliştirmeye çalışan, öğrencilerim için alıyorum. Çok teşekkür ederim.”



