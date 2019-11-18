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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-kultur-sanat
18.11.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

İstanbul'da film ve tiyatro şenliği yaşanacak

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İstanbul'da film ve tiyatro şenliği yaşanacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl "Hayat Ters Yüz" temasıyla düzenlenen ve 13 Kasım'da başlayan "23. İstanbul Tiyatro Festivali", 1 Aralık'a kadar devam edecek.

Festivalde 16'sı yerli, 12'si yabancı olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi yan etkinlikler gerçekleştirilecek.

- Şehit Tiyatrolarında bu hafta 17 oyun sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının bu haftaki programda 9'u yetişkin olmak üzere, 17 oyun yer alacak.
Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı "Matruşka", 20, 21, 22 ve 23 Kasım'da Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino'nun yaşadıklarını ela alan "Ay, Carmela" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, bu hafta tüm gösterimlerinin bileti tükenen "Cibali Karakolu" müzikali Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Chloe Lambert'in yazdığı "Uzlaşma" ise Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Aynı tarihlerde Mert Turak'ın tek başına performans gösterdiği "Karıncalar- Bir Savaş Vardı" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, Nihat Alpteki'nin sahneye koyduğu "Geç Kalanlar" Ümraniye Sahnesi'nde, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerine odaklanan "Kahvede Şenlik Var" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, İkinci Dünya Savaşı'nda Yugoslavya'da yaşananlar etrafında açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin anlatıldığı "Ocak'ta Bahar - Underground" adlı oyun Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.
Sam Shepard'ın ünlü oyunu "Vahşi Batı" ise 21, 22 ve 23 Kasım'da Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde sergilenecek.
"Karagöz Çiftlik Bekçisi" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Rüya" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Pollyanna" Ümraniye Sahnesi'nde ve "Harikalar Mutfağı" Üsküdar
Musahipzade Celal Sahnesi'nde 24 Kasım'da minik tiyatroseverlerle buluşacak.

- İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta 9 oyun sahneye koyacak

İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) bu hafta 19-23 Kasım'da William Shakespeare'in ünlü oyunu "Hamlet" Cevahir Sahneleri Salon 1'de, 19-24 Kasım'da Bülent Usta'nın kaleme aldığı "Bay Z" Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de ve 20-23 Kasım'da Hayati Çitaklar'ın yazdığı, Ahmet Mark Somers'un yönettiği "Alyoşa" Üsküdar Stüdyo Sahne'de seyredilebilecek.
Hezarfen Ahmed Çelebi'yi anlatan "Uçmak- Hezarfen Ahmed Çelebi" oyununu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 20-23 Kasım'da, Jules Verne'nin ünlü eserinden uyarlanan "80 Günde Devr-i Alem"i 20-24 Kasım'da Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, Okday
Korunan'ın rol aldığı "Kendi Gök Kubbemiz (Yahya Kemal)"i 22, 23, ve 24 Kasım'da
Zeytinburnu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturacak İDT, çocuk oyunlarından "Siz Ne Dersiniz" 20, 21 ve 22 Kasım'da Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Sahnesi'nde, 24 Kasım'da da "Keloğlan Keleşoğlan" Cevahir Sahneleri Salon 1'de, "Turta Girmemiş Orman" Üsküdar Stüdyo Sahne'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbulda film ve tiyatro şenliği yaşanacak

- Sahne sanatları ve konserler

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 20 Kasım'da "Aleko" operasını Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda, Modern Dans Topluluğu İstanbul'un (MDTist) sahneleyeceği "Dans Ana-log"u Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak.
Bu hafta biletleri tükenen, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Sihirli Flüt" operasından yola çıkılarak hazırlanan "Sihirli Flüt (Tamino'nun Rüyası)" adlı çocuk oyunu 21 ve 24 Kasım'da, Ludwig van Beethoven konulu "Senfonik Konser" 22 ve 23 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda izlenebilecek.

İBB kültür etkinlikleri kapsamında 20 Kasım'da Rostislav Krimer'in şefliğini üstlendiği "East-West (Doğu-Batı) Oda Orkestrası", 22 Kasım'da Can Okan'ın solist olarak yer alacağı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun konuğu olacak.
Türkiye'de ilk kez konser verecek olan dönemin önemli ve en yaratıcı arpistlerinden biri olarak gösterilen Xavier de Maistre ile kastanyet müzik enstrümanının duayenlerinden Lucero Tena da İspanyol serenatlarını 23 Kasım'da CRR'de müzikseverlerin beğenisine sunacacak.
İş Sanat, 20. konser sezonunda 21 Kasım'da Batı Afrika müziğinin ünlü ismi Sona Jobarteh'i ağırlayacak. Türkiye'de ilk kez sahne alacak sanatçı, grubuyla birlikte İş Kuleleri Konser Salonu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Bu hafta Zorlu PSM'de de "23. İstanbul Tiyatro Festivali" kapsamında yarın ve 19 Kasım'da "Her Yol Kuzeye Çıkar" başlıklı dans gösterisi, 19 Kasım'da Rus tiyatrosundan "The Circus", 20-24 Kasım'da Johann Wolfgang von Goethe'nin Faust'undan uyarlan "Being Faust - Enter Mephisto", 21 ve 22 Kasım'da "Bir Rus Masalı: Yevgeni Onegin", Moskova'nın en iddialı sahnelerinden birinin ününü taşıyan Theatre of Nationsvalde'nin sahneye koyacağı "İran Konferansı" 23 Kasım'da sahnelenecek.

Zorlu PSM'de ayrıca 20 Kasım'da "Bir Delinin Hatıra Defteri", 20 ve 21 Kasım'da Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman, 21 Kasım'da Erdal Beşikçioğlu, Elvin Beşikçioğlu ve Ünsal Coşar'ın rol aldığı "Nina - İçi Doldurulmuş Martıların Hassasiyeti", pop caz vokallerinden Melis Sökmen 22 Kasım'da, Tango Lovers'ın yeni prodüksiyonu "I am Tango" 23 ve 24 Kasım'da yer alacak.

- Festivaller

Karagöz Derneği tarafından "milli kültür seferberliği" anlayışıyla düzenlenen 3. İstanbul Karagöz Festivali, atölye, söyleşi ve çocuk oyunları gibi etkinliklerle 30 Kasım'a kadar devam edecek. Festivalin ekinlik programı hakkında bilgi, "www.karagozfestivali.com" adresinden elde edilebilecek.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 22-28 Kasım'da dokuzuncusunu düzenleyeceği "Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali"nin 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında "Batmadan", "Bir Oğul", "Gerilla", "Hapishane Müdürü", "Keskin Bir Bıçak", "Küçük Şeyler", "Papicha", "Verida'nın Düğünü" filmleri gösterilecek.

- Sergiler ve paneller

Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğraflardan oluşan, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda yer alan sergi 25 Kasım'a kadar, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yer alan sergi de 30 Kasım'a kadar izlenebilecek.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi (ZKSM), sanat hayatının 41. yılında çizgi dünyasının usta isimlerinden Hasan Aycın'ın sanatsal birikimi ve sanatına yön veren yaşam tecrübelerini sanatseverlerle buluşturacak. Usta sanatçının eserlerinden oluşan özel bir sergi "Çizginin Ötesinde" ismiyle 20 Kasım'da ZKSM'de açılacak.

"Doğu'ya Açılmak" sergisi 21 Kasım'da Macar Kültür Merkezi'nde açılırken, Fethi Gemuhluoğlu da vefatının 42'nci yılında "Dostluğun Mimarı: Fethi Gemuhluoğlu" başlıklı etkinlikle 23 Kasım'da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde anılacak.

Ressam, karikatürist ve besteci kimliğiyle çok yönlü bir sanatçı olarak bilinen Abdülbaki Kömür'ün 40. sanat yılı 23 Kasım'da bir sergiyle kutlanacak. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergi açılışının ardından aralarında Taner Yüncüoğlu, Aykut Kuşkaya ve Eşref Ziya'nın bulunduğu birçok sanatçı birlikte konser verecek.


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