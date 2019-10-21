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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.10.2019 - 15:28, Son Güncelleme:

İstanbul Fellowship programı Frankfurt'ta tanıtıldı

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İstanbul Fellowship programı Frankfurt'ta tanıtıldı

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship programı, Frankfurt Kitap Fuarı'nda tanıtıldı. TBYM koordinasyon kurulu üyeleri kitap fuarı için bulundukları Frankfurt'ta İstanbul Fellowship ile ilgili tanıtım çalışmalarında bulundular.

Bu yıl "Dünyayı hareket ettiren fikirler" sloganıyla 71'incisi düzenlenen ve 104 ülkeden 7 bin 450 yayınevinin katıldığı Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'na Türkiye'den yoğun bir katılım görüldü. Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı olarak nitelendirilen Frankfurt Kitap Fuarı'na Türk yayıncılık sektörü birçok temsilcisiyle ilgi gösterdi. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve  Basın Yayın Birliği temsilcilerinin ve koordinasyon kurulu üyelerinin katılım gösterdiği fuarda İstanbul Fellowship programı ile ilgili tanıtım çalışmalarında bulunuldu. TBYM Başkanı Mustafa Doğru, İstanbul Fellowship Koordinasyon Kurulu Başkanı Muhammed Ağırakça ve Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek bu bağlamda dünyadan meslek birlikleri başkanları ile görüşerek İstanbul Fellowship programı ile ilgili bilgilendirmede bulundular. Bu kapsamda ülke standları özel olarak ziyaret edilerek İstanbul Fellowship programı hakkında detaylı bilgi verildi.

İstanbul Fellowship programı Frankfurtta tanıtıldı

YENİ BÜYÜYEN YAYINCILIK AKTÖRLERİNE FELLOWSHİP ANLATILDI

Dünyanın birçok yerinden Frankfurt'a gelen yayıncılar ile yapılan karşılıklı görüşmelerde İstanbul Fellowship ile ilgili tanıtıcı broşürler dağıtıldı. Arap, Brezilya ve Tayvan yayıncılar birliği ile olumlu görüşmeler sağlandı. Arap Yayıncılar Birliği'nin belirlediği yayıncılar ile Türkiye'den belirlenen yayıncılar arasında görüşmeler yapıldı.  Bunun yanı sıra özellikle Uzak Doğu'da yeni büyüyen yayıncılık sektörlerinin aktörlerine Fellowship ile ilgili bilgiler verildi. Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Nepal, Tayvan'dan gelen katılımcılara Fellowship koordinasyon kurulu üyeleri ayrıntılı bilgiler aktardılar.

İstanbul Fellowship programı Frankfurtta tanıtıldı

BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR SÜRÜYOR

3-4-5 Mart tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek İstanbul Fellowship’in 1 Ağustos 2019’da başlayan başvuru süreci ise tüm hızıyla devam ediyor. Katılımcıların online başvuru sistemini kullanarak başvuru yapabildiği programa şu ana kadar 76 ülkeden 376 başvuru gerçekleştirildi. 31 Ekim tarihine kadar devam edecek başvurularla bu sayının artması bekleniyor.

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