İstanbul Fellowship programı Frankfurt'ta tanıtıldı
Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship programı, Frankfurt Kitap Fuarı'nda tanıtıldı. TBYM koordinasyon kurulu üyeleri kitap fuarı için bulundukları Frankfurt'ta İstanbul Fellowship ile ilgili tanıtım çalışmalarında bulundular.
Bu yıl "Dünyayı hareket ettiren fikirler" sloganıyla 71'incisi düzenlenen ve 104 ülkeden 7 bin 450 yayınevinin katıldığı Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'na Türkiye'den yoğun bir katılım görüldü. Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı olarak nitelendirilen Frankfurt Kitap Fuarı'na Türk yayıncılık sektörü birçok temsilcisiyle ilgi gösterdi. Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği temsilcilerinin ve koordinasyon kurulu üyelerinin katılım gösterdiği fuarda İstanbul Fellowship programı ile ilgili tanıtım çalışmalarında bulunuldu. TBYM Başkanı Mustafa Doğru, İstanbul Fellowship Koordinasyon Kurulu Başkanı Muhammed Ağırakça ve Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek bu bağlamda dünyadan meslek birlikleri başkanları ile görüşerek İstanbul Fellowship programı ile ilgili bilgilendirmede bulundular. Bu kapsamda ülke standları özel olarak ziyaret edilerek İstanbul Fellowship programı hakkında detaylı bilgi verildi.
YENİ BÜYÜYEN YAYINCILIK AKTÖRLERİNE FELLOWSHİP ANLATILDI
Dünyanın birçok yerinden Frankfurt'a gelen yayıncılar ile yapılan karşılıklı görüşmelerde İstanbul Fellowship ile ilgili tanıtıcı broşürler dağıtıldı. Arap, Brezilya ve Tayvan yayıncılar birliği ile olumlu görüşmeler sağlandı. Arap Yayıncılar Birliği'nin belirlediği yayıncılar ile Türkiye'den belirlenen yayıncılar arasında görüşmeler yapıldı. Bunun yanı sıra özellikle Uzak Doğu'da yeni büyüyen yayıncılık sektörlerinin aktörlerine Fellowship ile ilgili bilgiler verildi. Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Nepal, Tayvan'dan gelen katılımcılara Fellowship koordinasyon kurulu üyeleri ayrıntılı bilgiler aktardılar.
BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR SÜRÜYOR
3-4-5 Mart tarihlerinde beşinci kez düzenlenecek İstanbul Fellowship’in 1 Ağustos 2019’da başlayan başvuru süreci ise tüm hızıyla devam ediyor. Katılımcıların online başvuru sistemini kullanarak başvuru yapabildiği programa şu ana kadar 76 ülkeden 376 başvuru gerçekleştirildi. 31 Ekim tarihine kadar devam edecek başvurularla bu sayının artması bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle