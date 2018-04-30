İrmik helvası nasıl yapılır? Kandillerin vazgeçilmezi irmik helvası tarifi
İslam dünyası için önemli olan kandil günlerinde gelenekselleşen lezzetlerden biri de irmik helvası. Türk mutfağında sıklıkla tüketilen bir tatlı olan irmik helvası, hem kolay yapımı hem de lezzetli olması nedeniyle kandillerde sıklıkla tercih ediliyor. Peki, irmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası malzemeleri neler? Pratik irmik helvası yapmanın püf noktaları neler?
Üç aylar içinde idrak edilen kandil günleri için hazırlıklarını sıklaştıran vatandaşlar, aile üyelerine ve komşularına bu mübarek günde ikram etmek için lezzetli tatlı tariflerini araştırıyor. Kandil günlerinde vatandaşların en sık tercih ettiği lezzet ise irmik helvası. Düşük maliyetli olması hem de kolayca hazırlanması nedeniyle kandil gecelerinin vazgeçilmezi olan irmik helvasının malzemelerini, yapılışını ve püf noktalarını sizler için derledik. İşte, kandil gecesi sevdiklerinize ikram edebileceğiniz irmik helvası tarifi ve malzemeleri...
İRMİK HELVASI TARİFİ
MALZEMELER
250 gr margarin - 500 gr irmik - 50 gr çam fıstığı - 4,5 su bardağı kaynar su - 3,5 su bardağı toz şeker - 1 tatlı kaşığı tarçın
YAPILIŞI
Öncelikle geniş ve derin bir tencerede 250 gr margarini eritin. Daha sonra 500 gr irmiği ve 50 gr fıstığı tencereye koyun ve orta ateşte fıstıklar pembeleşinceye kadar kavurun. Fıstıklar pembeleşince 4,5 su bardağı kaynar suyu azar azar ve dikkatli bir şekilde tencereye ekleyin. Burada damak zevkinize göre fıstık yerine başka malzemelerde tercih edebilirsiniz. 1-2 dakika karıştırın.
Son olarak 3,5 su bardağı toz şekeri tencereye ekleyin ekleyin. Karıştırarak suyu tamamen çekmesini sağlayın. Altını kapatıp, 15-20 dakika dinlendirdikten sonra üzerine 2 çam fıstığı ve tarçın ekleyerek servis yapın. Eğer yaz mevsimindeyseniz dondurma ile de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Eğer süt ürünlerini seviyorsanız, su yerine süt de tercih edebilirsiniz. Ayrıca rengini tutturmak için kısık ateşte pişirmenizi de öneririz.
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