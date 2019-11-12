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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor

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İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor

Türkçeye ilgi duyan İranlılar Payitaht Abdulhamid, Vuslat, Erkenci Kuş, Kiralık Aşk, Afili Aşk ve Zalim İstanbul gibi Türk dizilerinin tek bölümünü kaçırmıyor.

İranlılar izledikleri Türk dizileri sayesinde Türkçe öğreniyor ve Türkiye'yi daha yakından tanıma şansı buluyor.

Başkent Tahran'daki evlerinin kapılarını Penahi, Muhammedi ve Rıfati aileleri, Türk televizyon kanallarında yayınlanan Payitaht Abdulhamid, Vuslat, Erkenci Kuş, Kiralık Aşk, Afili Aşk, Zalim İstanbul gibi dizileri yakından takip ettiklerini anlattı.

Tahran'ın merkezinde oturan iki çocuk annesi, ev hanımı Meryem Muhammedi, Türkiye ile İran'ın kültürel açıdan birbirine çok yakın iki ülke olduğunu ifade etti.

"Türkçemi geliştirmek için Türk dizileri izliyorum"

Türk dizilerini büyük bir zevkle izlediklerini dile getiren Muhammedi, "Türkçemi geliştirmek ve ileride daha iyi konuşabilmek için Türk televizyon kanallarını ve özellikle dizileri izliyorum. TRT'deki Vuslat ve Payiaht Abdulhamid favori dizilerim. Diriliş Ertuğrul ve şimdi ismini hatırlayamadığın birkaç Türk dizisini daha izledim." dedi.

Türkçe sevgisi dolayısıyla kızına "Parla" ismini verdiklerini söyleyen Muhammedi, "Türkçe öğrenmesi için kızıma TRT Çocuk kanalında yayınlanan çizgi filmleri izlettiriyorum. Üniversite çağındaki oğlumun da Türkiye'de eğitim almasını istiyorum." diye konuştu.

Bu dizilerin sadece dil değil kültürel açıdan da kendilerine Türkiye hakkında önemli bilgiler verdiğini aktaran Muhammedi, şöyle konuştu:

"Diziler kültürleri birbirine yakınlaştırıcı bir rol oynuyor. Bu diziler sayesinde Türk örf ve adetlerini, mutfak kültürünü ve yemek tarzlarını çok daha yakından tanıma ve öğrenme fırsatı buluyoruz. Bunlardan bazılarını hayatımda da uyguluyorum."

 "Oğlumun Türkiye'de üniversite okumasını istiyorum"

İranlılar Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor


İranlı ev hanımı ve 2 çocuk annesi Amine Rıfati de Türkiye'ye sık sık gittiklerini, İstanbul ve Antalya'yı çok sevdiklerini dile getirdi.

Daha önceleri Farsça dublajlı şekilde İran kanallarından izledikleri Türk dizilerini artık Türkiye kanallarında Türkçe izlemeye başladıklarını ifade eden Rıfati, "Kiralık Aşk, Siyah Beyaz Aşk ve İstanbul Gelin'i beğenerek seyrediyorum." dedi.

Rıfati, şunları anlattı:"Türkiye'ye gittiğimizde artık gurbet hissine kapılmıyor ve yabancılık çekmiyoruz. İnsanları da bize çok misafirperver davranıyor. Türk dizilerini İran ya da Türkiye kanallarından izliyoruz. Düğün ve kına geceleri bizimkilere çok yakın."

Ailece Türkçe öğrenmek için eğitmen tuttuklarını ve Türk dizilerinin bu konuda kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Rıfati, çocuklarının Türkiye'de eğitim almasını istediklerini söyledi.

Rıfati, "Türkiye'ye sürekli gidip geliyoruz, tatilimizi de orada geçiriyoruz. Antalya çok güzel bir şehir ve oradaki üniversiteleri de beğendim. Oğlumun Türkiye'de üniversite okumasını istiyorum. Kültürlerimiz ve inançlarımız yakın olduğu için Türkiye biz İranlılar için çok cazip bir ülke. Ramazan ve Kurban bayramlarında gittiğimde hiç yabancılık çekmiyorum. Çünkü hem halk hem de devlet bayramı idrak ediyor." diye konuştu.

Türk dizilerinde gördükleri aile bağlarının yanı sıra hassasiyetler ve önceliklerin de kendilerine yakın olduğunu vurgulayan Rıfati, dizi ve filmlerin kültürleri birbirine yakınlaştırdığına işaret etti.

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