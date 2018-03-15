İmera konserinde Karadeniz fırtınası
Karadeniz müziğinin güçlü isimlerinden Grup İmera, unutulmaz bir konser verdi. Tulum ve kemençenin bolca çalındığı gecede kadınlar adeta en uzun horon halkası rekoru kırdı
İmera, İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde verdiği konserde hüzün ve coşkuyu bir arada yaşattı.
Kadın ve gençlerin ağırlıkta olduğu konserde salonda izdiham oluşurken, müzikseverler koltuklarda yer kalmayınca merdivenlere oturdu. Tulum ve kemençenin sık sık çalındığı konserde kadınlar bol, bol horon teperek doyasıya eğlendiler. Kadınlardan oluşan uzun horon halkası ise renkli görüntüler oluşturdu. Konserde sevilen şarkıları “Emri Olur”, “İmera Fera”, “Vazgeçtim” gibi şarkıları seslendiren gruba yüzlerce kişi eşlik etti.
KEMENÇEYİ KONUŞTURAN ADAM
Konserde İmera’nın solisti Hüseyin Ulusan, kemençeyi adeta konuştururken kendine özgü çalış tekniği ile büyüledi.
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