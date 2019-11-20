İlk Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu
Bu yıl TÜRSAK iş birliği ile dördüncüsü düzenlenen ‘DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nın “İlk Film” bölümünü değerlendirecek jüri belli oldu.
TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yapımcı Cemal Okan’ın başkanlığını yapacağı jüride, CJ Entertainment Genel Müdürü Ferhat Aslan, Cast Direktörü Harika Uygur, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy yer alıyor.
Yarışmaya son başvuru tarihi 2 Aralık olarak belirlendi. Detaylı bilgilerin etkinliğin internet sitesi olan ilksenaryo.tursak.org.tr adresinden öğrenilebileceği yarışmanın birincisi 25.000 TL ile ödüllendirilecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle