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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

"Ich hab' noch einen Koffer in Berlin"

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"Ich hab' noch einen Koffer in Berlin"

Erdal İnci ve Oddviz kolektifinin eserlerinden oluşan "Ich hab' noch einen Koffer in Berlin" (Berlin'de Hala Bir Bavulum Var) adlı sergi, Goethe Enstitüsü'nün İstanbul'daki merkezinde sanatseverlerle buluştu. Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümüne özel hazırlanan sergi, 7 Ocak'a kadar sürecek.

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümüne özel hazırlanan ve İngilizce adı "I Still Have A Suitcase in Berlin" olan sergide, Berlin'in hızlı dönüşümlerini ve değişimlerini ele alan çalışmalar yer alıyor.

Açılışta konuşan küratör Mine Kaplangı, serginin ana temasının "Hala Bir Bavulum Berlin'de" adlı şarkının oluşturduğunu belirterek, "Bu şarkı 1951'de yazılmış. Aslında herkesin kendinden bir şey bulabileceği sözlere sahip olmasından dolayı bu şarkıyı seçtik ve tabii ki Berlin şehri için de özel bir anlamı var." dedi.

Kaplangı, sergide 2 farklı işiyle yer alan ve dijital görüntüleme teknikleri kullanarak 3 boyutlu fotogrametrik belgeleme yapan Oddviz kolektifinin yaptığı işlerden de bahsederek, "Ben Oddviz kolektifinin yaptığı işlerdeki şehirleri, içinde bulunduğu her kültürden ya da insandan ya da anlamdan bağımsız bir şekilde belki arşivlemek ve başka türlü bakabilmek için bir platforma koymalarını çok değerli buluyorum." ifadelerini kullandı.

 "Kreuzberg'de yaklaşık 200'e yakın cephe çektik"

Kişisel olarak hazırladığı 2 eserin yanı sıra dahil olduğu Oddviz Kolektifinin üyeleriyle birlikte yaptığı çalışmalarla sergiye katılan yeni medya sanatçısı Erdal İnci de gerçekleştirdikleri projelerde genellikle sokakları, sokak kültürünü ve objeleri belgelediklerini anlattı.

İnci, kendi projeleri kapsamında çalışmalarına İstanbul'da başladıktan sonra birçok şehre gittiklerini ve "Envanter" adlı bir seri hazırladıklarını anlatarak, "Envanter serisinde yer alan Kreuzberg'de yaklaşık 200'e yakın cephe çektik. Nesneleri aslında bilimsel bir yöntemle çektiğimiz için, bir neviyle tüm bunları arşivlemiş olduk ve koleksiyonumuza kattık." diye konuştu.


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