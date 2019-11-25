Hollanda'da "Türkiye Güzellikleri" resim sergisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriHollanda'da "Türkiye Güzellikleri" resim sergisi
GeriKeyif Hollanda'da "Türkiye Güzellikleri" resim sergisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
25.11.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Hollanda'da "Türkiye Güzellikleri" resim sergisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda'da "Türkiye Güzellikleri" resim sergisi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda son 5 yılda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen "Türkiye Güzellikleri" kategorisindeki fotoğraflar sanatseverlerle buluştu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen fotoğraf sergisinde Anadolu Ajansının da bulunduğu çeşitli kurumlardan 27 foto muhabirinin 41 eseri yer aldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, sergiyi düzenleyen TFMD ve YTB yetkililerine teşekkür etti.
Arıkan, "Güzel bir serginin açılışında beraberiz. Herkesi Türkiye'nin her tarafından güzellikleri yansıtan bu fotoğrafları görmeye davet ediyorum." dedi.

TFMD Başkan Yardımcısı Osman Şişko da etkinliği dünyanın önemli kentlerine taşımayı amaçladıklarını söyledi. Fotoğrafların kısa süre önce Rusya'nın başkenti Moskova'da sergilendiğini belirten Şişko, şunları kaydetti:  "35 yıldır aralıksız olarak düzenlediğimiz Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’na 6 yıl önce özel bir kategori ekledik. Bu çalışma sayesinde Türkiye’nin güzelliklerini gösteren önemli bir fotoğraf arşivine sahip olduk. Bu zenginliğimizi, Türkiye’nin yurt dışında tanıtımına destek veren sergi ve söyleşilerle değerlendiriyoruz."

Açılışa Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği Müsteşarı Saygın İleri, TFMD başkan yardımcılarından Tolga Adanalı, YTB Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Yakup Halit Bulut ve YTB Kurumsal İlişkiler ve İletişim Uzmanı Atılgan Ulutaş'ın yanı sıra Türk sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Sergi, Amsterdam YEE'de 5 gün boyunca gezilebilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle