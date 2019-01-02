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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
02.01.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Highsmith'in kaleminden üç kitap

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Highsmith'in kaleminden üç kitap

Usta yazar Patricia Highsmith'in üç kitabı okura buluşuyor.

Psikolojik gerilimin ustası Highsmith'in Can Yayınları tarafından okura sunulan kitapları, yazarın dünyasında eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor okuru. 

SİNEMAYA DA UYARLANDI

Highsmithin kaleminden üç kitap

Kitapların ilki Carol - Tuzun Bedeli... New York’un büyük mağazalarından birinde sıradan bir tezgâhtar olan Therese’in, çekici ve zengin Carol’la karşılaşmasından sonra değişen hayatını konu alıyor kitap.

Todd Haynes reijisiyle Cate Blanchett ve Rooney Mara'yı bir araya getiren Carol adlı filme de esin kaynağı olan bu kitabın öyküsü ilginç.

Patricia Highsmith’in 20. yüzyılın kült başyapıtlarından birisi sayılan romanı Carol, eşcinselliğin tabu olduğu 1952 yılında birçok yayıncı tarafından reddedilmişti. Roman sonunda Claire Morgan imzasıyla ve Tuzun Bedeli adıyla basılabilmişti. Tüm beklentileri alaşağı eden kitabı bağrına basan okurlar, gözüpek yazarı da mektup yağmuruna tutmuşlardı. 1984 yılında nihayet Patricia Highsmith’in kendi imzasıyla ve Carol adıyla yayımlayabildiği roman, yakın zamanda beyazperdeye de uyarlandı.

BİR KADIN DÜŞMANININ ZİHNİNDE

Highsmithin kaleminden üç kitap

Psikolojik gerilimin ustası Patricia Highsmith, Kadın Düşmanlığı Üstüne Küçük Öyküler’de bizi bir kadın düşmanının zihninde yolculuğa çıkarıyor. “Kusursuz küçük hanım”dan “kadın romancı”ya, “dansçı”dan “koket”e, bu koleksiyonun parçası olan on yedi kadının her biri kendilerine biçilen basmakalıp rollere karşı koyuyor ve bu boğucu dünyayı yıkmak adına hem kendilerini hem de çevrelerindeki erkekleri felakete sürüklemekten çekinmiyor.

Highsmith, sıradan olduğunu düşündüğümüz hayatların gizlediği acayiplikleri ve vahşilikleri bu kez bir fabl yazarının yalın ama ironi dolu diliyle anlatıyor. The Guardian eleştirmeninin de söylediği gibi: “Bu kitabın amacı kadın düşmanlarına bir ders vermek değildir, tam tersine bir kadın düşmanına doğum günü armağanı olarak verilebilecek nitelikte bir gerilim yapıtıdır.”

KÖPEĞİN FİDYESİ

Highsmithin kaleminden üç kitap

Graham Greene’in “kaygıların şairi” adını verdiği Patricia Highsmith, bu kez kaleminin sivri ucunu şehirli orta sınıf yaşamının en çatlamaya hazır noktasına doğrultuyor. Savaş sonrasının lekesiz dünyasına bakarak etrafından kopuk yaşayan ıssız insanların hayatlarının altında yüzeye çıkmanın yolunu arayan şiddeti yakalıyor. Köpeğin Fidyesi, kapkaranlık bir kara komedi.

 

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