Highsmith'in kaleminden üç kitap
Usta yazar Patricia Highsmith'in üç kitabı okura buluşuyor.
Psikolojik gerilimin ustası Highsmith'in Can Yayınları tarafından okura sunulan kitapları, yazarın dünyasında eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor okuru.
SİNEMAYA DA UYARLANDI
Kitapların ilki Carol - Tuzun Bedeli... New York’un büyük mağazalarından birinde sıradan bir tezgâhtar olan Therese’in, çekici ve zengin Carol’la karşılaşmasından sonra değişen hayatını konu alıyor kitap.
Todd Haynes reijisiyle Cate Blanchett ve Rooney Mara'yı bir araya getiren Carol adlı filme de esin kaynağı olan bu kitabın öyküsü ilginç.
Patricia Highsmith’in 20. yüzyılın kült başyapıtlarından birisi sayılan romanı Carol, eşcinselliğin tabu olduğu 1952 yılında birçok yayıncı tarafından reddedilmişti. Roman sonunda Claire Morgan imzasıyla ve Tuzun Bedeli adıyla basılabilmişti. Tüm beklentileri alaşağı eden kitabı bağrına basan okurlar, gözüpek yazarı da mektup yağmuruna tutmuşlardı. 1984 yılında nihayet Patricia Highsmith’in kendi imzasıyla ve Carol adıyla yayımlayabildiği roman, yakın zamanda beyazperdeye de uyarlandı.
BİR KADIN DÜŞMANININ ZİHNİNDE
Psikolojik gerilimin ustası Patricia Highsmith, Kadın Düşmanlığı Üstüne Küçük Öyküler’de bizi bir kadın düşmanının zihninde yolculuğa çıkarıyor. “Kusursuz küçük hanım”dan “kadın romancı”ya, “dansçı”dan “koket”e, bu koleksiyonun parçası olan on yedi kadının her biri kendilerine biçilen basmakalıp rollere karşı koyuyor ve bu boğucu dünyayı yıkmak adına hem kendilerini hem de çevrelerindeki erkekleri felakete sürüklemekten çekinmiyor.
Highsmith, sıradan olduğunu düşündüğümüz hayatların gizlediği acayiplikleri ve vahşilikleri bu kez bir fabl yazarının yalın ama ironi dolu diliyle anlatıyor. The Guardian eleştirmeninin de söylediği gibi: “Bu kitabın amacı kadın düşmanlarına bir ders vermek değildir, tam tersine bir kadın düşmanına doğum günü armağanı olarak verilebilecek nitelikte bir gerilim yapıtıdır.”
KÖPEĞİN FİDYESİ
Graham Greene’in “kaygıların şairi” adını verdiği Patricia Highsmith, bu kez kaleminin sivri ucunu şehirli orta sınıf yaşamının en çatlamaya hazır noktasına doğrultuyor. Savaş sonrasının lekesiz dünyasına bakarak etrafından kopuk yaşayan ıssız insanların hayatlarının altında yüzeye çıkmanın yolunu arayan şiddeti yakalıyor. Köpeğin Fidyesi, kapkaranlık bir kara komedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle