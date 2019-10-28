"Hayatta herkes ikinci şansı hak eder"
Eski hükümlülerin toplumda kabul görmesini artıracak bölgesel ve ulusal farkındalık yaratmak amacıyla bir kamu spotu çekildi.
"Hayatta herkes ikinci şansı hak eder" diyen Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi projesinde eski hükümlüleri faydalı bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçladığı farkındalık çalışmalarından biri olan kamu spotu ile kurumlar arasındaki eşgüdüm ile sağlanan eğitim ve istihdam imkânları anlatılıyor.
Kamu spotunda, özellikle eski hükümlüler olmak üzere yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek etkin vatandaşlar olarak yaşamlarına devam etmelerini ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve bu konuda kurumsal işbirliğin kurulmasını hedefleyen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen Yetişkin Öğrenimi
Gündemi-4 Projesi anlatılıyor.
33 Avrupa ülkesinde bulunan ve Türkiye’de de 4. Fazı uygulanan proje kapsamında belirlenen pilot illerde Halk Eğitimi Merkezleri Eğitici Eğitimleri düzenlenerek 350 eğiticiye ulaşıldı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 81 ildeki Denetimli Serbestlik Müdürlüklerini kapsayacak şekilde serbestlik yükümlülerine ve eski hükümlülere rehberlik yapan 288 Denetimli Serbestlik personeline mesleki becerilerini geliştirmelerine destek olmak için eğitimler düzenlendi.
Eski hükümlülerin istihdam edilememesinin nedenlerini tespit edecek saha araştırması yapıldı. İŞKUR, Ceza Ve Tevkifevleri (DSM), TOBB, TESK, MÜSİAD, belediye, MEB temsilcilerinin katılımıyla eski hükümlülerin istihdam edilebilirliği konusunda kurumlar arası kalıcı iş birliğini sağlamak amacı ile bölgesel işbirliği çalıştayları düzenlendi.
150 İŞKUR iş ve meslek danışmanına, dezavantajlı bireylere yaklaşım, eski mahkûmlarla iletişim ve mesleki yönlendirme konularında bilgilendirme yapmak amacıyla e-konferans düzenlendi.
Proje kapsamında son olarak ekim ayı içerisinde yetişkinlerin temel becerilerini geliştirmek için, dijital beceriler konusunda e-içerik geliştirilmiş ve eski hükümlülerin istihdamı konusunda önyargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal
duyarlılığı geliştirmek amacıyla 'Karanlığı Aydınlananlar’ adlı öykü yarışması yapıldı.
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