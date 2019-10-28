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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

"Hayatta herkes ikinci şansı hak eder"

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"Hayatta herkes ikinci şansı hak eder"

Eski hükümlülerin toplumda kabul görmesini artıracak bölgesel ve ulusal farkındalık yaratmak amacıyla bir kamu spotu çekildi.

"Hayatta herkes ikinci şansı hak eder" diyen Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi projesinde eski hükümlüleri faydalı bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçladığı farkındalık çalışmalarından biri olan kamu spotu ile kurumlar arasındaki eşgüdüm ile sağlanan eğitim ve istihdam imkânları anlatılıyor.
Kamu spotunda, özellikle eski hükümlüler olmak üzere yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek etkin vatandaşlar olarak yaşamlarına devam etmelerini ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve bu konuda kurumsal işbirliğin kurulmasını hedefleyen Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen Yetişkin Öğrenimi
Gündemi-4 Projesi anlatılıyor.
33 Avrupa ülkesinde bulunan ve Türkiye’de de 4. Fazı uygulanan proje kapsamında belirlenen pilot illerde Halk Eğitimi Merkezleri Eğitici Eğitimleri düzenlenerek 350 eğiticiye ulaşıldı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 81 ildeki Denetimli Serbestlik Müdürlüklerini kapsayacak şekilde serbestlik yükümlülerine ve eski hükümlülere rehberlik yapan 288 Denetimli Serbestlik personeline mesleki becerilerini geliştirmelerine destek olmak için eğitimler düzenlendi.

Hayatta herkes ikinci şansı hak eder


Eski hükümlülerin istihdam edilememesinin nedenlerini tespit edecek saha araştırması yapıldı. İŞKUR, Ceza Ve Tevkifevleri (DSM), TOBB, TESK, MÜSİAD, belediye, MEB temsilcilerinin katılımıyla eski hükümlülerin istihdam edilebilirliği konusunda kurumlar arası kalıcı iş birliğini sağlamak amacı ile bölgesel işbirliği çalıştayları düzenlendi.

150 İŞKUR iş ve meslek danışmanına, dezavantajlı bireylere yaklaşım, eski mahkûmlarla iletişim ve mesleki yönlendirme konularında bilgilendirme yapmak amacıyla e-konferans düzenlendi.
Proje kapsamında son olarak ekim ayı içerisinde yetişkinlerin temel becerilerini geliştirmek için, dijital beceriler konusunda e-içerik geliştirilmiş ve eski hükümlülerin istihdamı konusunda önyargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal
duyarlılığı geliştirmek amacıyla 'Karanlığı Aydınlananlar’ adlı öykü yarışması yapıldı.

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