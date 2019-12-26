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Keyif
26.12.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Gülden: Çok güzel tepkiler alıyorum

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Gülden: Çok güzel tepkiler alıyorum

Şarkıcı Gülden, geçtiğimiz gün Akmerkez’de görüntülendi.

"Yakarım İstanbul'u" şarkısına gelen tepkilerden memnun olduğunu söyleyen şarkıcı “Gerçekten çok güzel tepkiler alıyorum ve çok mutlu oluyorum, ne mutlu ki bana dinleyicilerime bir şeyler hissettirebiliyor, yaşadıkları hislerin şarkılarımla sözcüsü olabiliyorsam” dedi.

2019'un kendisi için çok güzel geçtiğini söyleyen Gülden “Yeni yılda bir yenilik olsun ve tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun” diye konuştu...

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