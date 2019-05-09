Genç opera sanatçıları yarışıyor
38. Uluslararası Hans Gabor Belvedere Viyana Şan Yarışması'nın Türkiye elemeleri final konseri, 15 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda yapılacak.
Birçok ülkede elemeleri yapılan yarışmanın Türkiye komite ve jüri başkanlığını, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Suat Arıkan yapacak. Yarışmanın bu yılki jüri üyeleri arasında Almanya Erfurt Operası Genel Müdürü Guy Montavon, Hamburg Operası eski Direktörü Constanze Könemann, SemperOper Genç Sanatçı Programı Direktörü Thomas Cadenbach, İstanbul Devlet Opera ve Balesi eski Baş Rejisörü Aytaç Manizade, Besteci-Orkestra Şefi Çetin Işıközlü ve jüri başkanı olarak Suat Arıkan yer alıyor.
Yarışmanın Türkiye elemeleri, Kadıköy Belediyesi ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi desteği ve Beşiktaş Rotary Kulübü'nün sponsorluğunda gerçekleşecek. Ayrıca, finalde dereceye girecek ilk dört yarışmacıya, Beşiktaş Rotary Kulübü tarafından Sedat Öztoprak anısına özel ödül verilecek.
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