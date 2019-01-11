“Dali’nin Kadınları” Ankara yolcusu
Başrollerini Hatice Aslan (Edith Piaf), Devrim Nas (Kişi), Hande Soral (Frida Kahlo), Gülin İyigün (Marlyn Monroe) ve Açelya Devrim Yılhan’ın (Virginia Woolf) paylaştığı, “Dali’nin Kadınları” oyunu Ankara yolcusu…
14 Ocak Pazartesi ve 15 Ocak Salı günü Ankara Meb Şura Salonu’nda sahnelenecek olan oyunun başrol oyuncularından Hatice Aslan, “Ankara seyircisiyle buluşmak bizim için mutluluk verici. Heyecanla Başkent’te olmayı bekliyoruz” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle