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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Dinçer Özer ile "ritim festivali"

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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Dinçer Özer ile "ritim festivali"

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer, çocukları ve gençleri müzikle buluşturmak, onlara sahne deneyimi yaşatmak amacıyla 14 yıldır düzenlediği "Dinçer Özer ile Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali" için hazırlıklara başlandı.

Bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilecek festivalin hazırlıklarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Özer, büyük gayretle festival çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından internet ortamında Türkiye çapında anaokullar, üniversiteler, gençlik ve kurs merkezlerine festival duyurularının yollandığını, Bosna Hersek'in tüm şehirlerinde ve bütün okullarında da duyuruların yapılmaya başlandığını kaydetti.

Türkiye'den ve diğer ülkelerden festivale başvuru sürecinin başladığını bildiren Özer, şöyle devam etti: "Ana etkinliğimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde yıllık konser programı dahilinde gerçekleştirilecek. Okullardan yoğun bir telefon trafiği var. Önümüzdeki günlerde başvuruların daha da artmasını bekliyoruz. Duyurularımızın çok yeni yapılmasına rağmen yoğun ilgiyle karşılanması mutluluk verici"

Bosna'dan da davul sesleri yükselecek


Özer, Türkiye'nin farklı illerinden katılan çocuk, genç ve profesyonel sanatçı olmak üzere sahnede 305 kişiyle performans sergiledikleri yılların olduğunu hatırlattı.

Festivalin final gösterilerinin büyük coşkuyla geçtiğini, salondaki seyircileri de final gösterilerine kattıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:  "Başvurular geçen sene çok fazla oldu. Binlerce başvurunun arasından grupları, öğretmenleri ve öğrencileri Ankara'ya davet ediyoruz. Öğretmenlerimiz yoğun çalışma yapıyorlar, hepsi seçilmek istiyor. Biz istiyoruz ki herkes gelsin, ancak çağıramadığımız gruplar ve kişilerle, bulundukları illerde veya Ankara'da yaptığımız diğer etkinliklerde bir araya geliyoruz."

Özer, bu yıl Antalya Devlet Senfoni Orkestrası iş birliği ile bir etkinlik düzenlemeyi hedeflediklerini, ön çalışmaların başladığını, Bosna Hersek'te de bir gösteri yapacaklarını aktardı.

Festivalin yıl boyu sürdüğüne işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu etkinliklerden bazılarını öğretmen ve öğrencilerle yapılan eğitimler oluşturuyor. Okullardaki müzik faaliyetlerine her zaman destek olmak istiyoruz. 14 yıldır yerel sistemleri harekete geçirerek, illerde, ilçelerde veya daha küçük yerlerdeki okullarda müzik odaları açtık. 2020'de de okullarımıza vurmalı çalgılar odaları açmaya devam edeceğiz. Hiçbir yılı müzik odası açmadan bitirmiyoruz. Türkiye'nin geneline bu sistem yayıldı, anaokulundan üniversitelere kadar her yerde vurmalı çalgılar odası açılmaya başlandı."

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