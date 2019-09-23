Çocuk Operası Papagenolar izleyici ile buluştu

Denizbank'ın katkılarıyla sahnelenen seyircinin büyük ilgi gösterdiği Papagenolar adlı operada görev alan çocuk korosunu ise çocuk korosu şeflerinden Güneş Kaya çalıştırdı.

HAKAN ATEŞ: ÖNCÜ BİR PROJENİN PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ

Temsil dolayısıyla bir konuşma gerçekleştiren DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, gelecekte çalışanlarının çocuklarının da görev almayı arzu edecekleri bir kurum yaratabilmenin, bankanın kurulduğu ilk günden bu yana en büyük düşlerinden biri olduğunu belirtti.

Ateş konuşmasına şöyle devam etti; “Çocuklarımızın insani değerlerini yüceltmek; kalplerine kültür-sanat sevgisinin tohumlarını erken yaşlarda ekmek, ancak bizlerin rol modelliğimiz ve vereceğimiz ilhamla mümkün. Elbette yaptığımız işin gereği ticari bir yapıyız. Ancak bu gerçek, sorumluluk sahibi bir kurum olarak topluma karşı ödevlerimize sahip çıkmamıza, kültür-sanata yatırım yapmamıza engel değil. Tam tersine DenizBank’ın bu konudaki duruşu aslında sosyal sorumluluğun da ötesinde, toplumun her alanda gelişimine katkı sağlamaya adanmışlığın örneğidir.”

CANER AKIN: ŞU AN HİSSETTİĞİM HEYECANI ANLATABİLMEM MÜMKÜN DEĞİL

Temsil öncesi izleyiciye seslenen Çocuk Operası Genel Sanat Yönetmeni Caner Akın ise şöyle konuştu; “Bugüne kadar bin kereden fazla sahnede performans sergiledim fakat şu an hissettiğim heyecanı anlatabilmem mümkün değil. Bu kadar fazla sahne üstünde yer aldıktan sonra bir hayal kurdum. Geleceğin büyükleri, yani sizler için. En iyisini sahnede görün, en güzelini arayın ve hayatınızda hep ileriye gidin diye. Bunun için en iyi opera sanatçılarıyla, opera şefleriyle, tasarımcılarla, psikologlarla ve kalbimizin en saf ve temiz duygularıyla çalıştık. Bu kurduğumuz hayali, çabaları da ancak DenizBank gibi kültür sanat hayatına yön veren, destek olan bir kurum ve dünyada çok az insanda olan vizyona sahip Sayın Hakan Ateş fark edebilirdi. Ve öyle de oldu. Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk özel çocuk operası kuruluşu olan DenizBank Çocuk Operası bugünden itibaren size her zaman en iyi çocuk operalarını, temsilleri sunacak. Ta ki sizler büyüyüp bu bayrağı teslim alana kadar. Sanat bizi her zaman daha ileriye götürecek, daha yukarıya taşıyacak”.