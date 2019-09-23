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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.09.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

Çocuk Operası Papagenolar izleyici ile buluştu

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Çocuk Operası Papagenolar izleyici ile buluştu

Çocuklar için özel olarak hazırlanan DenizBank Çocuk Operası 'Papagenolar' İstanbul’da izleyicilerle buluştu. Caner Akın’ın rejisörlüğünde, orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde ve allaturca’nın yapımıyla sahneye konan esere, Avrasya Oda Orkestrası eşlik etti. Temsil 5 Ekim, 2 Kasım ve 22 Aralık'ta tekrar perde açacak.

Denizbank'ın katkılarıyla sahnelenen seyircinin büyük ilgi gösterdiği Papagenolar adlı operada görev alan çocuk korosunu ise çocuk korosu şeflerinden Güneş Kaya çalıştırdı.

Çocuk Operası Papagenolar izleyici ile buluştu

 HAKAN ATEŞ: ÖNCÜ BİR PROJENİN PARÇASI OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ

Temsil dolayısıyla bir konuşma gerçekleştiren DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, gelecekte çalışanlarının çocuklarının da görev almayı arzu edecekleri bir kurum yaratabilmenin, bankanın kurulduğu ilk günden bu yana en büyük düşlerinden biri olduğunu belirtti.

Çocuk Operası Papagenolar izleyici ile buluştu

Ateş konuşmasına şöyle devam etti; “Çocuklarımızın insani değerlerini yüceltmek; kalplerine kültür-sanat sevgisinin tohumlarını erken yaşlarda ekmek, ancak bizlerin rol modelliğimiz ve vereceğimiz ilhamla mümkün. Elbette yaptığımız işin gereği ticari bir yapıyız. Ancak bu gerçek, sorumluluk sahibi bir kurum olarak topluma karşı ödevlerimize sahip çıkmamıza, kültür-sanata yatırım yapmamıza engel değil. Tam tersine DenizBank’ın bu konudaki duruşu aslında sosyal sorumluluğun da ötesinde, toplumun her alanda gelişimine katkı sağlamaya adanmışlığın örneğidir.”

CANER AKIN: ŞU AN HİSSETTİĞİM HEYECANI ANLATABİLMEM MÜMKÜN DEĞİL

Temsil öncesi izleyiciye seslenen Çocuk Operası Genel Sanat Yönetmeni Caner Akın ise şöyle konuştu; “Bugüne kadar bin kereden fazla sahnede performans sergiledim fakat şu an hissettiğim heyecanı anlatabilmem mümkün değil. Bu kadar fazla sahne üstünde yer aldıktan sonra bir hayal kurdum. Geleceğin büyükleri, yani sizler için. En iyisini sahnede görün, en güzelini arayın ve hayatınızda hep ileriye gidin diye. Bunun için en iyi opera sanatçılarıyla, opera şefleriyle, tasarımcılarla, psikologlarla ve kalbimizin en saf ve temiz duygularıyla çalıştık. Bu kurduğumuz hayali, çabaları da ancak DenizBank gibi kültür sanat hayatına yön veren, destek olan bir kurum ve dünyada çok az insanda olan vizyona sahip Sayın Hakan Ateş fark edebilirdi. Ve öyle de oldu. Avrupa’nın ve Türkiye’nin ilk özel çocuk operası kuruluşu olan DenizBank Çocuk Operası bugünden itibaren size her zaman en iyi çocuk operalarını, temsilleri sunacak. Ta ki sizler büyüyüp bu bayrağı teslim alana kadar. Sanat bizi her zaman daha ileriye götürecek, daha yukarıya taşıyacak”.

Çocuk Operası Papagenolar izleyici ile buluştu

 

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