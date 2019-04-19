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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Caz benim hayatıma Sinatra ile girdi

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Caz benim hayatıma Sinatra ile girdi

Esra Zeynep Yücel, Frank Sinatra’ nın 20. ölüm yıldönümü anısına hazırladığı yeni tribute albümü “Dear Frank”le ses getirdi. Sanatçı, “Sinatra çocukluğumuzdan beri severek dinlediğimiz, cazın efsane isimlerinden biri. Bu fikir, ona olan hayranlığımla ortaya çıktı” diyor.

◊ Yeni albümünüz hayırlı olsun.

- Çok teşekkür ederim. Hem çok keyifli hem de zor bir süreçti. Bu uğraşların sonunda, proje çok beğenildi, ben de mutluyum. Bu projeyi Amerikalı ekiple birlikte çok inanarak gerçekleştirdik. Dinleyiciler de sahip çıktı. Herkese teşekkür ederim.

◊ Peki, Sinatra’ya ithaf edilmiş bir albüm yapma fikri nasıl ortaya çıktı?

- Sinatra çocukluğumuzdan beri severek dinlediğimiz, cazın efsane isimlerinden biri. Bu fikir, ona olan hayranlığımla ortaya çıktı ve Amerika’daki ekibin de çok hoşuna gitti. Bir Türk kadını, Frank Sinatra söyleyecek ve bu başlık altında lanse edilecek... “Hemen yapalım” dediler.

◊ Frank Sinatra’nın, diğer caz müzisyenlerinden farkı ya da sizin için ayırt edici özellikleri ne?

- Şarkı söylerken kullandığı İngilizcenin sadeliği, söyleyiş şeklindeki yalınlığı ve tarzı beni çok etkiler. Bunlar en ayırt edici özellikleri bence.

◊ Caz müzikte başka kimleri severek dinliyorsunuz; Ray Charles, Nina Simone, Miles Davis gibi isimler sizin için ne ifade ediyor?

- Hepsi dinlemeyi çok sevdiğim isimler. Kraliçelerden Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Aretha Franklin, Billie Holiday; daha yeni nesilden ise Norah Jones, Diana Krall, Melody Gardot severek dinlediğim isimler arasında.

◊ Müzikseverlere tavsiye edeceğiniz Türk cazcılar var mı?

- Bence caz yapan bütün müzisyenlerimiz çok değerli. Müzikseverlere tavsiyem caz dinleyebilecekleri yerlere gitmeleri ve bu değerli müzisyenleri keşfetmeleri.

SEZEN AKSU İLE DÜET YAPMAK İSTERDİM

◊ Biraz geçmişe dönelim. Sizin müzik hayatınız nasıl başladı ve cazla ne zaman tanıştınız?

- Caz, hayatıma küçük yaşlarda Frank Sinatra ile girdi ve bunca sene devam etti. Müzik hayatım ise küçük yaşta piyano denemeleriyle başladı. Kendi kendime kayıtlar yapar, söylerdim. İşletme ve ekonomi yüksek lisansından sonra başka işlere yöneldim, ama sonrasında müzikle tekrar kavuştum. Uzun bir yolculuk ve yoğun emekler sonrasında güzel işler çıktı, mutluyum.

◊ Türkiye’de hareketli bir müzik sektörü var ve kalıcı olmak gerçekten zor. Peki siz kalıcı olacağınıza inanıyor musunuz?

- Kaliteli, güzel iş yapan insanlar hep kalıcı oluyor. Tabii ki bende bu inançla yoldayım.

Türkiye ve dünyada “Bir gün düet yapmak isterim/isterdim” diyeceğiniz isimler var mı?

- Sezen Aksu’yu çok severek dinlerim, onunla düet yapmak isterdim. Dünyada ise Gregory Porter derim; çok keyifli bir sesi var.

ŞARKILARI İÇİMDEN GELDİĞİ GİBİ SÖYLÜYORUM

◊ Sizi farklı kılan özellikleriniz var mı? Müzikseverler sizi niçin dinlemeli?

- Şarkıları içimden geldiği gibi samimi ve içten bir tarzla yorumlamaya çalışıyorum. O an hissettiklerim çok önemli. Her şarkımı severek söylüyorum. Benim yorumum dinleyiciye ulaşıyorsa, kalplerine dokunuyorsa ne mutlu bana.

◊ İleride nasıl projelerde yer almak istiyorsunuz?

- Kafamda bir sürü proje var. Kendi şarkılarım için çalışıyorum. Onun dışında en geç ekim ayı için planladığım bir projem var. O da sürpriz olsun. Konserlerim devam ediyor, kısacası çalışıp üretmeyi seviyorum.

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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