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Haber Giriş: 29.01.2020 - 13:17,Son Güncelleme:/

Bulgaristan'da Türk Çağdaş ressamlar karma sergisi açıldı

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Bulgaristan'da Türk Çağdaş ressamlar karma sergisi açıldı

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun himayesinde düzenlenen karma sergide Türk ressamların eserleri Bulgar sanatseverlerle buluştu.

Ülkenin güneydoğusundaki Filibe kentinin Belediye Meclisi Sanat Galeri Salonu’nda düzenlenen "Çağdaş Türk Ressamlar Karma Sergisi"ne 64 sanatçı eserleriyle katıldı.

Küratör Aynur Mehmedova Kaplan, daha önce Bulgaristan’ın Pamporovo Kayak Merkezi ve Smolyan kentinde düzenlenen serginin büyük beğeni aldığını, etkinliğin Bulgaristan’daki son uğrak yerinin Filibe kenti olduğunu aktardı. Kaplan, ülkede, Türk ressamların eserlerine ilginin gittikçe arttığını belirtti.
Türk ve Bulgar resim sanatının yakınlığına dikkat çeken Kaplan, "Biz coğrafik olarak birbirimize çok yakın iki ülkeyiz. Bu ilişkilerin ileride daha da artmasını dilerim." dedi.


Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani de komşu ve dost olan iki ülkenin kültür ve sanat alanında birbirine yakın değerlere sahip olduklarına işaret 

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