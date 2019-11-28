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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi

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Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi

Yurt dışında birçok başarıya imza atan ressam Beyza Akıncı Kaplan'ın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi ziyarete açıldı

Londra'da açtığı iki kişisel serginin ardından Türkiye'ye gelen sanatçının eserleri, 10. Boğaziçi Zirvesi kapsamında sanatseverlerle buluştu.
Klasik sanatların esintilerini ve motiflerini soyut resimlere yansıtan Kaplan, sanat hayatının klasik sanatlar eğitimiyle başladığını söyledi.
Kaplan, klasik sanatların farklı dallarında çok değerli hocalardan birebir eğitim aldığını belirterek, "Başlangıçtan beri hedefim olan klasik sanatların modern sanatlarla birleştirilmesi konusunda icraatlarda bulundum ve kendime has bir üslup geliştirdim. Bu üslupla yurt dışında beğeni ve takdir topladım ve kişisel sergilerimi uluslararası camiada icra etmeye başladım." dedi.

Eserlerinde genellikle soyut gözüken çalışmaların içinde klasik minyatür ezgileri bulundurduğunu aktaran Kaplan, "Sanatseverler uzaktan baktıklarında soyut eserler görseler de derin incelediklerinde çok farklı bir eserle karşılaşırlar. Bazı farkındalıklar yaratabilmek adına mesaj veren eserler üretmeyi seviyorum. Her sanatsever eserleri incelerken kendinden bir parça da katabiliyor." diye konuştu

Sanatçı, yurt dışında birçok proje hazırlığı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Geçtiğimiz sene bir sosyal sorumluluk projesinde bulundum. Gelecek sene de farklı bir proje hazırlığı içerisindeyiz. Bir sanatçı olarak sosyal sorumluluk projelerinde bulunmak, sanatsal yönde kendimi daha da nitelikli hissettiriyor ve bu tarz projelerin içerisinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum."

Beyza Akıncı Kaplan'ın, akrilik, guaj, kanvas, ahşap üstü boyamalarla el yazmaları ve türevlerine yer verdiği sergisinde 11 eseri bulunuyor.
Karışık materyalleri bir araya getiren sergi, 29 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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