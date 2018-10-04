Bayat ekmek değerlendirme | Bayat ekmekle yapılacak tarifler
Türkiye'de her gün milyonlarca ekmek çöpe gidiyor. Fazla kalan bayat ekmekleri evde yapacağınız pek çok tarifle değerlendirebilirsiniz. Bayat ekmekleri değerlendirerek lezzetli yemekler yapmanın yanı sıra israfı da önlemiş olacaksınız. Peki, bayat ekmek nasıl değerlendirilir? Bayat ekmekten ne yapılır?
Türk mutfak kültürünün vazgeçilmezlerinden ekmekleri bayatladığı zaman, çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz bir birinden lezzetli ve pratik tarifler mevcut. Zamanında tüketilmeyen ya da ihtiyaçtan fazlası alındığı durumlarda bayatlayan ekmekleri en güzel şekilde değerlendirmek sizin elinizde. İşte, en güzel bayat ekmek tarifleri...
Ekmek Pizzası: Bayat ekmekleri dilimleyin. Dilimlediğiniz ekmeklerin üzerine domates salçası veya domates sosu sürün. Domates, biber, sucuk, sosis ve dilediğiniz malzemeyi küp küp doğrayın. Kekik ve karabiber ile karıştırın. Ekmek dilimlerinizin üzerine malzemeleri koyun ve üzerine rendelenmiş kaşar sepiştirin. Daha sonra bu dilimleri önceden ısıttığınız fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz harika bir lezzet ortaya çıkacak.
Yumurtalı Ekmek: Yumurta, kekik, tuz ve karabiberi bir kapta iyice çırpın. Daha sonra dilimlediğiniz bayat ekmekleri karışıma sürün. Tavaya yağ koyun ve ekmeleri kızartın. Bu tarif kahvaltılarınızın vazgeçilmezi haline gelecektir.
Kruton: Bayat ekmekleri küp küp doğrayın. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik ile harmanlayın. Fırında veya yağda kızartabilirsiniz. Bu kıtır lezzeti çorbalarda kullanabilir ayrıca atıştırmalık olarak da tüketebilirsiniz.
Bayat Ekmek Böreği: Bayat ekmeği küp küp doğrayın. Bir kabın içerisine 1.5 su bardağı süt, biraz beyaz peynir, maydanoz, tuz, 1 yemek kaşığı sıvıyağ, 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozunu koyup iyice karıştırın. Bayat ekmekleri bu karışımın içine batırın. Ekmeklerin yarısını yağlı tepsiye alın. Arasına kaşar peyniri koyun. Daha sonra kalan ekmekleri üzerine koyun. 200 derecelik fırında pişirin. Ekmekler kızarmaya başlayınca rendelemiş olduğunuz kaşar peynirini üzerine serpiştirin. Üzerini kızarana kadar pişirin ve afiyetle tüketin.
Ekmek Çorbası: Ekmek ve çorba en güzel ikililerdendir. Özellikle ekmek çorbanın içinde olunca tadına doyum olmaz. Gelin bu harika ikilinin tarifini birlikte inceleyelim. Öncelikle tencereye et suyunu ekleyin ve bayat ekmeği küp şeklinde doğrayıp içerisine ilave edin. Ekmekler dağılana kadar kaynatın. Yağ, tuz ve karabiberi ekleyip, 10-15 dakika kısık ateşte pişirin. Ayrı bir kaba yumurtanın sarısını alın üzerine su veya süt ekleyip çırpın. Bu karışımı çorbaya yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Çorba hazır olunca ince kıyılmış maydanoz ile servis yapabilirsiniz.
Islama: Küp küp kesilen bayat ekmekler fırında kurutulur. Daha sonra ıslamanın sosu hazırlanır. Tavada tereyağıyla kavrulan soğan ve salçaya, belirli kıvama geldikten sonra kıyma konulup karıştırılır. Daha sonra isteğe göre baharatlarla tatlandırılır. Ardından sos kuru ekmeklerin üzerine dökülür. Ekmek 10-15 dakika sosu çektikten sonra yemek servise hazır hale gelir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle