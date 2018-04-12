Balkan İzleri' Sevenleriyle Lüleburgaz'da Buluşuyor
Balkan İzleri müzik topluluğu, 14 Nisan 2018 Cumartesi günü Lüleburgaz Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’nde vereceği konserle sevenleriyle buluşuyor.
Lüleburgaz’da yaklaşık 9 yıl önce kurulan ve Balkan Müzikleri yapan topluluk, 2 bölüm olan konserde toplam 22 eser seslendirecek. Kendi derlemeleri olan bazı parçaları da seslendiren topluluk, Türkçenin yanı sıra Bulgarca, Yunanca, Makedonca, Sırpça, Arnavutça ve Pomakça gibi balkan dillerinde de şarkılara da yer verecek.
Topluluğun enstrüman grubunda; Kamil Molla, Ceyhun Aydemir, Ersin Üstün, Serhat Toprakkıran, ve Görkem Şişko yer alırken, Neslihan Mert Toprakkıran, Duygu Başkan Üstünel ve Pınar Yurdatapan Aydemir solistlik yapıyor.
Balkan dilleri
Arcadia Ajans organizasyonu ile gerçekleşecek konserde Batı Trakya ve Balkanların yerel müziğini yorumlayan Balkan İzleri; Türkçenin yanı sıra Bulgarca, Makedonca, Arnavutça, Sırpça ve Pomakça gibi balkan dillerinde şarkılar seslendiriyor. Kökleri Balkanlara dayanan Balkan İzleri grubu üyeleri, kendi köyünden, ailesinden komşusundan duyup öğrendiği şarkılar üzerine derleme çalışmaları da sürdürüyor ve bu derlemeleri yorumlayarak konserlerinde seslendiriyor. Grup, kendi topraklarındaki müziğin izini sürerek çalışmalarına devam ediyor.
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