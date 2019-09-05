Aslı, Oscar yolunda
YÖNETMEN Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Üçlemesi”nin ilk filmi “Aslı” seyirciyle buluşuyor.
Başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel’in yer aldığı, genç bir annenin etkileyici öyküsünü konu alan film, 20 Eylül’de vizyona girecek. Türkiye’nin 2020 Oscar adayı seçilen “Aslı”nın ödül kazanma şansını yüksek bulan Kaplanoğlu “2010’da ‘Bal’ ile Oscar deneyimim oldu. O dönemki yabancı Oscar kurulunun yöneticisi, ‘Bal’ın ilk 5’e çok yaklaştığını söylemişti. Belki bu sefer bir sonuç alırız. Olursa eğer, ilk kez bir Türk filmi ilk 5’e girmiş olacak” dedi.
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