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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi

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Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali süresince sahnelenen 10 oyunu, 6 bin 500 sanatsever izledi. 

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarınca düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 150 konservatuvar öğrencisinin, dünya çapında alanında en yetkin isimlerle 10 atölye çalışması yaptığı, bunun yanı sıra düzenlenen 10 ayrı söyleşiye ise 650 kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, festivalin "www.autiyatrofest.com" adresindeki web sayfasının 18 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında 27 bin 820 tekil kişi tarafından 74 bin 383 kere ziyaret edildiği ve toplam 625 bin 890 sayfa görüntülenmesinin sağlandığı belirtildi.

Festival sürecince davetiye sisteminin açıldığı saat olan 10.00'da web sitesinde bulunan kişi sayısının 2 bin 670'e kadar çıktığı aktarılan açıklamada, sosyal medya hesaplarında 10 Kasım 2019 itibarıyla 11 bin 500'den fazla takipçi bulunduğu, yapılan paylaşımların ise 984 bin 501 kişiye ulaştığı açıklandı.

Paylaşılan oyun, atölye ve söyleşi videolarının 358 bin 85 kez izlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımlar 130 binden fazla yorum aldı. Sahnelenen 10 oyunu, 6 bin 500 sanatsever izledi. Tiyatroseverlerin davetiyesiyle fotoğraf çekip Instagram'da paylaşması için teşvik edilmesi sonucu festival hesabı etiketlenerek 450'den fazla paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların tahmini eriştiği kişi sayısı ise 120 bin. Oluşturulan içeriklerin YouTube'a girilmesi sayesinde videolar bu mecrada 44 bin 955 kere görüntülenip toplamda 17 bin 318 dakika izlendi. Festivalden ulusal basında 33, yerel basında ise 79 kere bahsedildi. Televizyon haberi ve röportajlar vasıtasıyla festivalden toplam 19 kere bahsedildi, festival online medyada ise 914 kez yer aldı."

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