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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

9. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri” adayları belli oldu

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9. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri” adayları belli oldu

Bu yıl 9.si düzenlenecek olan 2018-2019 sezon oyunlarını kapsayan “ 9. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri” adayları belli oldu.

Özel ödüllerin belirlendiği ve adayların jüri tarafından açıklandığı 9. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Eylül ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Kerem Alışık,” “Değerli jürimizin büyük bir titizlikle belirlediği tüm ödüle aday olan meslektaşlarıma başarılar diliyor, onlarla aynı heyecanı paylaşıyorum” dedi.

Seçici Kurul Başkanı Gülşen Karakadıoğlu, “Ankara dışından turneyle gelen toplulukların oyunları dahil çok sayıda oyun izledik. Ankaralı seyirciler  adına hepsine teşekkür ediyoruz. Seçici Kurulu'muz objektif değerlendirmelerle ödül adaylarını belirledi. Tüm adayları şimdiden kutluyoruz” dedi…

Ankara’da sahnelenen ve Anadolu’dan Ankara’ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan ödüllerin Seçici Kurul Başkanlığını Gülşen Karakadıoğlu (Öğretim Görevlisi, Eleştirmen & Yazar) yapıyor. Cem Emüler (Oyuncu & Yönetmen), Prof. Dr. Deniz Bozer (Öğretim üyesi & Eleştirmen), Erhan Gökgücü (Oyuncu & Yönetmen, Oyun yazarı), Prof. Dr. Filiz Elmas (Öğretim üyesi & Eleştirmen), İlker Çetin (Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı) Mehmet Atay (Yönetmen & Oyuncu) ve Yener Aksu (Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni) seçici kurulun değerli isimleri arasında yer alıyor.

Bu yıl ‘’Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü’’ Oyuncu Yönetmen Olcay Poyraz’a ONUR ÖDÜLÜ İSE, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ve Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Ömer Atila Sav’a verilecek.

"Seçici Kurul Özel Ödülü" 2015 yılında yitirdiğimiz geleneksel Türk Tiyatrosunun usta ismi Prof. Dr. Nurhan Karadağ'ı anmak üzere Ankara Devlet Tiyatrosunca, sahneye koyulan Misafir oyunu projesine verilecek.

"Seçici Kurul Genç Yetenek Özel Ödülü" ise,  Sahne 367'de oynadığı tek kişilik Madam oyunundaki başarılı ses ve vücut kullanımıyla zenginleştirdiği etkileyici yorumu için Naz Göktan'a verilecek…

 

9.SADRİ ALIŞIK ANADOLU TİYATRO OYUNCU ÖDÜLLERİ’’ ADAYLARI

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Aylin Saraç (Uymazcı - Garaj 1112)

Filiz Demiralp (Lena, Leyla ve Diğerleri - Sivas DT)

Pınar Gün Topçu (Fare Kapanı-Ankara DT)   

 

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

İrfan Kılınç (12 Öfkeli. - Ankara DT)

Şekip Taşpınar (12 Öfkeli. - Ankara DT)

Yavuz Sepetçi (Misafir - Ankara DT)

 

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Gaye Filiz Alacacı (Fare Kapanı - Ankara DT)

Melike Ergüzen (Barbara’nın Doğumu - Bursa DT)

Özden Gököz (Divane Ağaç (Yunus Emre) - Ankara DT)

 

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Kadircan Şeren (12 Öfkeli. - Ankara DT)

Nezih Işıtan (Fare Kapanı - Ankara DT)

Ömer Alper İzci (Zümrüdüanka - Antalya DT)

 

KOMEDİ, MÜZİKAL OYUN YA DA MÜZİKAL DALINDA

 

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Eda Aydınlı (Cimri - Ankara DT)

Berna Konur (Bankta İki Kişi - Ankara DT)

Meltem Keskin (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)

 

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Mustafa Kurt (Cimri - Ankara DT)

Şahap Sayılgan (Gidiş Dönüş (Retro) - Ankara DT)

Tolga Tuncer (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)

 

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU ADAYLARI

Başak Gürdal (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)

İlkyaz Arslan (Takan Takana - Tatbikat Sahnesi)

Zerrin Epikmen (Tahtsız Kraliçe - Ankara DT)

 

YARDIMCI ROLDE YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU ADAYLARI

Can Öztopçu (Kaç Baba Kaç - Ankara DT)

İsmet Numanoğlu (Cimri - Ankara DT)

Tolga Tecer (Cimri - Ankara DT)

9. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri” adayları belli oldu

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