6 ödül birden

Milliyet gazetesinin Favori Lezzetler ekinin düzenlediği Favori Lezzetler Ödül Töreni ünlü isimleri bir araya getirdi. Green Park Merter’de önceki akşam yapılan törene katılanlar arasında Mesut Yar, Aslı Hünel, Hazım Körmükçü, Zeynep Mansur, Dilay Korkmaz, Zeynep Tandoğan ve Zeliha Sunal da vardı. Gecede mekanların yanı sıra televizyon ve medya dünyasının en iyileri ödüllendirildi. Demirören Medya Grubu, 6 ödül alarak geceye damga vurdu.

“Yılın favori magazin gazetecileri” dalında ödüle Hürriyet Kelebek muhabiri Behlül Aydın, Milliyet Cadde muhabiri Emrah Akçaay ve tv100 muhabiri Adem Demir layık görüldü.

Buket Aydın, “yılın ana haber sunucusu” ödülüne layık görüldü. Aydın, NATO zirvesini Londra’da takip ettiği için geceye katılamadı. Aydın’ı temsilen ödülü Kanal D Haber muhabiri Meva Coşkun aldı.

Mesut Yar, “Mesut Yar Sunar” adlı programıyla “Yılın favori sabah haber programı” ödülünü kazandı.

“Yılın magazin eki” seçilen Milliyet Cadde’nin ödülünü İlknur Taş aldı.

“Yılın magazin programı” ödülü Kanal D’de yayınlanan “Magazin D”nin oldu. Programın sunucusu Dilay Korkmaz da “yılın kadın program sunucusu” ödülünü aldı.