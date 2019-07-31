5. İstanbul Fellowship için başvurular başlıyor!
Yayımcılık dünyasını her yıl İstanbul'a taşıyan İstanbul Fellowship programının 2020 yılında gerçekleştirilecek beşinci organizasyonu için başvurular 1 Ağustos itibariyle başlıyor.
Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından Türk yayımcılar ile dünya yayımcılarının karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla ilk kez 2016 yılında düzenlenen program 5. yılına giriyor. 2019 Şubat ayında dördüncüsü gerçekleşen program 72 ülkeden 200 yayımcıyı ağırlayarak bu yönüyle en yüksek katılımcı sayısına ulaştı. 2782 ikili görüşme gerçekleştirilen programda, 1000’e yakın ön sözleşme imzalandı.
Bu yıl yayımcılık dünyasına yenilikler getiren program yayın dünyasını online profesyonel program portalına taşıyarak yılın 365 günü karşılıklı iletişim kurma olanağı sağlayan İstanbul Fellowship Portalı’nı hayata geçirdi.
70’den fazla ülkeden yayınevleri, yayıncılık telif ajansları, yayıncı birlikleri ve organizasyonları gibi yayıncılık endüstrisine bağlı profesyonellerin toplandığı, yayın dünyasını online bir platforma taşıyan portal kullanıma sunuldu.
1 AĞUSTOS 2019'DA BAŞVURULAR BAŞLIYOR
3-4-5 Mart 2020 tarihlerinde beşincisi düzenlenecek İstanbul Fellowship için tüm dünyadan yayımcılar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle başvuruda bulunabilecekler.
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