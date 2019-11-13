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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.11.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

"3. İstanbul Karagöz Festivali" başlıyor

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"3. İstanbul Karagöz Festivali" başlıyor

UNESCO tarafından "Somut Olmayan Kültürel Miras" olarak tescil edilmiş Karagöz sanatını daha görünür kılmak hedefiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İstanbul Karagöz Festivali", 14-30 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Festivale ilişkin İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. H.Tamer Dodurka, henüz yeni sayılabilecek bir üniversite olduklarını hatırlatarak, sadece eğitimde kaliteye değil, aynı zamanda öğrencilerin toplumsal değerlere sahip çıkma yetisinin gelişmesine de değer verdiklerini söyledi.

Dodurka, üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nin bulunduğu binanın eski bir şapka fabrikası olduğuna işaret ederek, yerleşkede "Karagöz Festivali"nin düzenleyecekleri ilk kültür sanat etkinliği olduğunu belirtti.

Üniversite olarak kuruldukları günden bu yana eğitim öğretimin yanı sıra toplumsal değerlere sahip çıkmaya çalıştıklarını aktaran Dodurka, "Bu nedenle sivil toplum kuruluşları ve sanat ile iç içeyiz. Bu tarz faaliyetlerle de öğrencilerimizin çok yönlü gelişeceğine inanıyoruz. Bu sebeple yeni açtığımız Haliç Yerleşkemizin dokusu ile de uyuşan bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İçinde bulunduğumuz eski şapka fabrikası bence Karagöz Festivali için şehrimizdeki en güzel yerlerden biri." şeklinde konuştu.

Karagöz sanatçısı ve Karagöz Derneği Başkanı Enis Ergün ise Karagöz Festivali'nin her geçen sene büyüyerek devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Festivalimizi, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Karagöz sanatçıları ile birlikte, 14-30 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle İstanbul seyircisi ile buluşturacağız. Festival kapsamında gösteriler, atölyeler, söyleşiler, seminer ve sergi etkinlikleri gerçekleştireceğiz. 18 Kasım'da ise İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde '3. İstanbul Karagöz Festivali Ödülleri'ni sahipleri ile buluşturacağız. Festivalimiz sadece tek bir ilçede gerçekleşmiyor. Olabildiğince fazla ilçede seyirci ile buluşacağız. Bu ilçeler arasında Sultanbeyli, Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Esenler yer alıyor."


ÇOCUKLARA SÜRPRİZLER

"3. İstanbul Karagöz Festivali"nin çocuk açılışı, yarın Sultanbeyli Belediyesi İstanbulensis Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında verilen "İstanbul Karagöz Festivali Ödülleri" ise 18 Kasım'da İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde verilecek.


Festivalin merkez etkinlikleri ise İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nin yanı sıra Sultanbeyli, Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Esenler ilçelerinde ve Yapı Kredi Kültür Sanat'ta devam edecek. Festivalin detaylı programı ayrıca "www.karagozfestivali.com" adresinden takip edilebilecek.


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