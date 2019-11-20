10 yılın en iyileri
2010'lu yılları geride bırakırken, Time dergisi 2010 ile 2019 yılları arasında çıkarılan en iyi albümleri seçti. İşte yıl sıralamasına göre en iyi müzik albümleri...
Fiona Apple, The Idler Wheel… (2012)
Miguel, Kaleidoscope Dream (2012)
Beauty Pill, Beauty Pill Describes Things As They Are (2015)
Carly Rae Jepsen, E•MO•TION (2015)
Beyoncé, Lemonade (2016)
Leonard Cohen, You Want It Darker (2016)
Miranda Lambert, The Weight of These Wings (2016)
Solange, A Seat At the Table (2016)
Kendrick Lamar, DAMN. (2017)
Ozuna, Aura (2018)
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