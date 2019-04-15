1 sahne 2 Merve
Merve Özbey 21 Nisan Pazar günü sahne alacağı ilk BGM konserinin hazırlıklarına devam ediyor. Konserde, iki farklı Merve Özbey izleyenlerin karşında olacak.
Konserin ilk yarısında pop şarkıları ve pop tarza uygun bir kostümle sahnede olmaya hazırlanan güzel yorumcu, ikinci yarısında bambaşka bir ‘Merve’ye dönüşecek. Konserin bu bölümde ‘Kaç Kadeh Kırıldı’, ‘Bir Kulunu Çok Sevdim’, gibi arabesk şarkıların yanı sıra ‘Gönül Dağı’, ‘ Uzun İnce Bir Yoldayım’ gibi türkülere de repertuvarında yer veren sanatçı, kostüm ve sahne dekoruyla da alaturka havayı izleyiciye yansıtacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle