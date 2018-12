"Üç kelimeyle 2019 Üretken, dengeli, iletişimi bol" Dünyanın bir numaralı astroloğu Susan Miller’dan 2019 tahminleri

Yepyeni bir yıl daha kapıda... Hepimize yaşamımızda yeni bir bölüm yazacağımız, boş bir sayfa verilecek. Harcadığımızda geri dönüşü olmayan tek doğal kaynak zaman. İşte bu yüzden astroloji öğreniriz; zamanı daha iyi kullanabilmek için. Tıpkı tehlikeli yolculuklara çıkan herkes gibi bizler de zaman içinde çıktığımız bu yolculukta haritaya gereksinim duyarız. Bu yazı umarım haritada yolunuzu belirlemenize yardımcı olur ve bu yıl için belirleyeceğiniz hedefler konusunda size bazı fikirler verir.

Aşk ve güzellik tanrıçası Venüs ile aksiyon filmi kahramanı Mars, 2019’da gerilemeyecek. Bu da önümüzdeki yılın enerji dolu ve üretken bir yıl olmasını sağlayacak. Merkür ise mart, temmuz ve kasım aylarında gerileyecek.



Bu üç gezegen içinde Mars önemli girişimlerde bulunmanızda büyük bir rol üstlenir çünkü ağır roketleri uzaya fırlatmaya yarayan bir hız kazandırıcı gibi davranır. Ana roket yörüngeye girdiğinde artık bu hız kazandırıcı rokete gerek kalmaz ve dolayısıyla devreden çıkar. Başka bir deyişle, Mars her tür zorlu girişimimize enerji katar. Mars yıla Koç burcunda girecek ve 2019 boyunca Akrep burcunun sonlarına kadar ilerleyerek birçok iş ve projeyi hızla gündeme taşıyacak.

Satürn Oğlak burcunda kalmaya devam edecek ve Plüton’a yaklaşacak. 12 Ocak 2020’de Satürn ile Plüton kenetlenecekler ve bütün bir yılı birlikte geçirecekler. Bu durum 35 ila 38 yılda bir gerçekleştiği için 2019 ve 2020 bu bağlamda oldukça önemli yıllar olacak. İki gezegenin bir araya gelmesi astrolojide yeni bir döngünün başlangıcını ifade eder. Plüton büyük bir enerji içerir. Hükümetler ve büyük şirketlerle ilişkilidir. Satürn ise sağlam temeller ve yapılar kurar. Bu iki gezegenin bir arada olması muazzam bir güç göstergesidir.

Hayatın hepimize güzel

olacağı tarihler

Satürn ve Plüton’un mart ayında, ağustos sonunda, eylül ortasında ve aralık sonunda olacağı gibi avukatlığınızı yapacakları zamanlarda yaşam çok güzel ve tatlı olacak. Satürn ve Plüton’un 19 Nisan’da veya 27 Ekim’deki gibi bize bir ders vermek istedikleri zamanlar ise çok sinir bozucu olabilir. Plüton’un sert açıları pek adil değildir, dolayısıyla ne zaman gözlerinizi dört açmanız gerektiğini bilmeniz iyi olacak.

Satürn ile Plüton arasındaki durumu gören Neptün hızla gelip ikisi arasında uzlaşma sağlamaya çalışacak. Neptün dokunduğu her şeyi temizlemesi, yaratıcı düşünce fırsatları getirmesi ve işe maneviyat katmasıyla bilinir.

Yılın en önemli özelliklerinden biri, Uranüs’ün 1934-1942 yıllarından sonra ilk kez Boğa burcuna girecek olması. Boğa burcu para ve servetle ilintilidir. Uranüs tam yedi yıl bu burçta kalacak. Bu sürede küresel bazda parayla ilgili yeni yaklaşımları beraberinde getirecek. Bitcoin ve kripto paralar hikâyenin yalnızca bir kısmı zira Uranüs ani ve beklenmedik gelişmeleri, her tür elektronik ve bilimsel keşfi de yönetiyor. Yaşamınızı etkileyecek fikirler henüz geliştirilmedi muhtemelen.

Şans gezegeni Jüpiter sevdiği ve yönettiği Yay burcunda yer alacak. Bu durum Yay, Koç ve Aslan burçlarına ve hava grubu olan İkizler, Terazi ve Kova burçlarına büyük destek sağlayacak. Jüpiter Yay burcunda yayıncılık, hava, deniz, demiryolu ulaşımı ve uluslararası seyahat piyasasının gelişimine katkıda bulunacak. Otomotiv sektörü de bu durumdan olumlu etkilenebilir.

Koç

AKLINIZDAN ÇIKMAYACAK BİR YIL

Önümüzdeki yıla bayılacaksınız. Şans ve bereket gezegeni Jüpiter, 2 Aralık 2019’a kadar Yay burcunda yer alacak. Jüpiter’in bu burçta oluşu bakış açınızı belirgin ölçüde genişletecek. Yay da Koç gibi bir Ateş grubu burcu olduğu için Jüpiter’in nimetlerine çaba sarf etmeden ulaşabilecek ve bu trend sayesinde muazzam bir kişisel gelişim elde edebileceksiniz. Normalde yeni projelere kendi sınırları içinde görme yaklaşımı sergiliyorsanız artık bunlara daha panoramik bir bakış açısı ile bakabilirsiniz.

Hem yeni şeyler öğrenip gelişecek hem de kendi bildiklerinizi başkaları ile paylaşacaksınız. Dokuzuncu ev yurtdışı seyahatleri ile de yakından ilgilidir, çünkü kadim astrologlar yurtdışına yapılan seyahatlerin farklı kültürleri ve insanları tanımak için en iyi öğrenme yolu olduğunu söylerler. Yurtdışında çalışmanız veya yerinizden kımıldamadan yabancı bir şirketlerle iş yapmanız da mümkün. Bu yıl yeni bir şeyler öğreneceğiniz, kariyerinizde başarılı olacağınız, sektörünüzdeki prestijinizin artacağı, seyahat edebileceğiniz, aşk ve aile hayatınızda gelişmeler yaşayabileceğiniz heyecanlı bir yıl olacak. Hatıralarınızdan çıkmayacak bir yıl sizi bekliyor!

Boğa

YEDİ YILLIK ÖZGÜRLÜK

Yaşamınızın heyecan verici bir dönemine giriyorsunuz çünkü özgürlük, yenilik, yaratıcılık ve ani değişimlerin gezegeni Uranüs 6 Mart’ta Boğa burcuna girerek Nisan 2026’ya kadar tam yedi yıl burcunuzda kalacak. Hayatınızda ilk kez Uranüs’ü burcunuzda ağırlayacaksınız. Uranüs Güneş etrafındaki turunu 84 yılda tamamlar ve her burçta yedi yıl kalır. Uzun ve hayal gücünüzün parıldayacağı bir döneme giriyorsunuz. Fikirlerinizi dile getirmekten çekinmeyin. Bazı fikirleriniz çağın o kadar ötesinde olacak ki, başkalarının size ayak uydurması için fırsat tanımanız gerekecek.

Bağımsız olmak ve dünyaya olumlu bir katkıda bulunmak için güçlü bir ihtiyaç duyacaksınız. Uranüs insani yardım çalışmalarıyla ve toplumun hor görülmüş, göz ardı edilmiş, acı çeken ve ilgiye muhtaç olan çeşitli tabakalarına yönelik yardımlarla da ilintilidir. Çevreyi korumaya yönelik çalışmalarda bulunabilir, hayvan haklarını savunabilirsiniz. Şiddet gören kadınlara yardım için bir grup kurabilir veya sosyal imkânlardan yoksun çocuklar için eğitimler düzenleyebilirsiniz. İçme suyu olmayan yerlere su getirmek için çalışabilir veya politikaya atılıp aday olabilirsiniz. Önümüzdeki yedi yıl boyunca dünyaya olumlu bir katkıda bulunmak için büyük bir istek duyacak ve zamanınızı inançlarınızla örtüşen bu tür işlere harcayacaksınız.

İkizler

JÜPİTER SİZİ EVLENDİREBİLİR

2019’a girerken başkalarıyla işbirliği yapmanın size hem gelişme fırsatı hem de kazanç sağlayacağını göreceksiniz. Mutluluk ve şans gezegeni Jüpiter, 8 Kasım 2018’de evlilik ve ortaklıklar evi olan yedinci evinize girdi ve bu alanda size fırsatlar getirmeye hazır. Birileriyle birlik olma olasılığınız o kadar yüksek ki, Jüpiter önümüzdeki yıl evlenmenizi sağlayabilir. 8 Kasım 2018’de haritanızın evlilik ve ortaklıklar evine giren Jüpiter, 2 Aralık 2019’a kadar tam 13 ay boyunca burada kalacak. 2 Aralık 2019’dan önce evlenecek olursanız bunun için en uygun zamanı seçmiş olacaksınız ve mutlu bir evliliğe adımınızı atacaksınız. Evliyseniz, partnerinizle ilgili gelişmelerden siz de nasibinizi alacaksınız. Elinize daha çok para geçmesi sayesinde birlikte büyüleyici bir tatile çıkabilir, ev alabilir veya çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz.

İşinizde sizi temsil eden insanlarla çalışıyorsanız, bu kişilerle işbirliğinizden büyük fayda elde edeceksiniz. Bir iş ortağıyla, editörle, çevirmenle, aracıyla veya avukatla çalışabilirsiniz. Konusunda uzman kişilerle çalışarak güçlü ve kalıcı işlere imza atabilirsiniz. Veya siz birilerini temsil ediyorsanız, temsil ettiğiniz kişilerden biri çabalarınız sayesinde adeta bir yıldız olabilir ve birlikte büyük ilerlemeler kaydedebilirsiniz.

2019’da başarınız bu tür işbirliklerinden beslenecek, dolayısıyla etrafınızda bu kadar kalifiye insan varken her şeyi tek başınıza yapmaya çalışmayın. Bir anlaşma imzalayın ve konusunun uzmanının söylediklerini dikkate alın.

Yengeç

DİRENCİNİZ ÖDÜLLENDİRİLECEK

Geçen yedi yıl boyunca Uranüs haritanızın kariyer evi olan onuncu evinde olduğundan sektörünüzdeki değişen koşullardan kaynaklanan birçok iniş çıkış yaşadınız. Uranüs beklenmedik gelişmeleri, yenilikleri, becerikliliği ve yaratıcılığı anlatır. Aynı zamanda heyecanı da beraberinde getirdiğinden bazı zamanlarda kariyerinizde aşırı heyecan duymuş olabilirsiniz. Bu yıllarda bazı kararlarınızla iş arkadaşlarınızı şaşırtmış olabilirsiniz. Çok uzun yıllardır çalıştığınız şirketten ayrılmış veya yeni bir sektöre geçmiş olabilirsiniz. Bazı Yengeçler, 2011-2018 yılları arasında kendi işlerini açtılar. Birilerinin yanında çalışan Yengeçlerden çoğu da kendilerine daha fazla özgürlük tanıyan işler aradılar. Uranüs kaos ve isyanın gezegeni olabilir fakat aynı zamanda sizi geleceğe hazırlayan gezegendir. Dolayısıyla başkalarının göremediği, ufukta şekillenen yeni trendleri görmüş olabilirsiniz.

Uranüs sizi ünlü edebilecek güce sahip olduğundan bu dönemde kariyerinizde hızlı ve heyecan verici bir gelişme yaşamış olabilirsiniz. Diğer taraftan, bu trend kariyerinizde ani inişler yaşamanıza ve bu yüzden uykusuz geceler geçirmenize neden olmuş olabilir. Bu yıl o dönemde gösterdiğiniz dayanıklılığın ödüllerini alacaksınız.

Aslan

GERÇEK AŞKI BULACAKSINIZ

Önümüzdeki yıl gerçek aşkı bulabileceğiniz harika bir yıl olabilir. Şans ve bereket gezegeni Jüpiter, 8 Kasım 2018’de haritanızın gerçek aşk evi olan beşinci evine girdi ve 2 Aralık 2019’a kadar burada kalacak. Evren size büyük bir mutluluk getirmek istiyor. Bir birlikteliğiniz yoksa ve gerçek aşkı bulmak istiyorsanız sizin de üstünüze düşeni yapıp gezip tozmanız gerekecek. Kafanızdaki ideal partner tanımı değişebilir. Karşınıza çıkacak kişiyi hemen yargılamayın ve size açılması için ona bir şans verin.

Gerçek aşkınızı bulduysanız, partnerinizden daha fazla ilgili görecek ve birlikte geleceğe dair planlar yapacaksınız. Birbirinize daha çok yakınlaşacaksınız, hatta bebeğiniz bile olabilir.

Büyük iyicil olarak bilinen Jüpiter, uzun zamandan veri ilk kez sizin yanınızda. Güneş etrafındaki turu 12 yıl sürdüğü için aşk konularında desteğini on yıldan uzun süredir görmemiştiniz. Jüpiter haritanızın bu evine 8 Kasım 2018’de girdiği için kadersel bir buluşma yaşamış olabilirsiniz bile. Üstelik 25-26 Kasım 2018’de yılın en şanslı günü yaşandı. Jüpiter ile Güneş, haritanızın gerçek aşk evinde bir araya geldiler. Belki bir partiye gitmiş ve orada birisiyle tanışmış olabilirsiniz. Yurtdışına çıkmış ve belki de uçakta birisiyle tanışmış da olmanız mümkün.

Başak

BİR EV ALABİLİRSİNİZ

Bu yıl ev alıp satabilir veya yaşadığınız yeri güzelleştirmeye uğraşabilirsiniz. Şans ve bereket gezegeni Jüpiter’in haritanızın dördüncü evine girip 2 Aralık 2019’a kadar burada kalacak olması bu güzel gelişmeleri beraberinde getirecek. Ender yaşanan bir trend olduğu için evinizle ilgili girişimlerinizde en iyisini hedefleyin çünkü Jüpiter Ekim 2030’a kadar bir daha haritanızın bu evine uğramayacak.

Taşınacaksanız tam istediğiniz muhitte, geniş, güneş alan, büyük dolapları ve büyük odaları olan bir ev bulabilirsiniz. Jüpiter dokunduğu her şeyi genişletmesi ve mutluluk getirmesiyle bilinir. İdealinizdeki evi zaten aldıysanız şimdi de yazlık almayı düşünebilirsiniz.

Evinizin bir odasını ofise dönüştürmeyi düşünebilirsiniz çünkü eviniz sizin için en şanslı ve en çok kazanç elde edebileceğiniz yer olacak. Müşterilerinizi de evinizde ağırlayabilirsiniz. Gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünüyorsanız birçok kiracınız olabileceği bir yeri tercih edin. Bu yıl eviniz sizin için bir gelir kapısı haline gelebilir.

Terazi

BU YIL SEFERİSİNİZ

Jüpiter, her tür iletişim becerinizi geliştirebilmeniz için size yardımcı olacak. Yoğun geçecek bir yıl olsa da aşka, eğlenceye ve seyahat etmeye de zaman bulacaksınız.

Jüpiter on iki yıldır ilk kez haritanızın üçüncü evinde yer alacağından bu yıl önceki yıllara göre daha çok seyahat edebileceksiniz. Yeni yerler görecek, yeni insanlar tanıyacak, güzel yerlerde kalacak, seyahatlerinizdeki lüks dokunuşlardan hoşlanacaksınız. Çok uzaklara gitmeyeceksiniz fakat keyifli vakit geçireceksiniz.

Eğer yurtdışına gitmek istiyorsanız Mars’ın İkizler burcunda ve haritanızın uzak seyahatler evi olan dokuzuncu evinde yer alacağı nisan ayında çıkabilirsiniz. Nisanın ilk on gününü tercih edin, Uranüs’ün 19 Nisan’daki dolunayı zorlayacağı günlerden uzak durmakta fayda var.

Otomobil almayı planlıyorsanız, verdiğiniz paraya değecek bir araba alabilirsiniz. Bu işi 2020’ye ertelemeyin. Yalnızca Merkür’ün gerilemede olacağı 5-28 Mart, 7-31 Temmuz ve 31 Ekim-20 Kasım tarihlerinden kaçının. Daha garanti olsun diye mart, temmuz ve kasım aylarında araba ve elektronik eşya gibi Merkür’ün yönettiği şeyleri almamanızda fayda var.

Akrep

MADDİ BEREKET GELİYOR

Jüpiter, Ekim 2017’den 8 Kasım 2018’e kadar Akrep burcunda yer aldığı için 2018 sizin mucizeler yılınızdı. Birçok yeni başlangıç yapma şansı verdi. Karşınıza çıkan fırsatlarla ilgilenmekle o kadar meşguldünüz ki, geleceğiniz adına ne kadar önemli bir dönemde olduğunuzu fark edememiş olabilirsiniz. Geçen yılki çabalarınız bu yıl meyvelerini verecek.

8 Kasım 2018’de kazanılan gelirler evi olan ikinci evinize giren Jüpiter, 2 Aralık 2019’a kadar burada kalacak. Jüpiter’in burada olması büyük bir maddi berekete kavuşmanızı sağlayacak. 2018’de yaptıklarınızın karşılığını 2019’da gelirinin artmasıyla alacaksınız. Kısacası önünüzde yeni bir gelir kapısı açılacak.

Beklenmedik gelişmeler gezegeni Uranüs, 6 Mart 2019’da yedi yıl kalacağı evlilik ve ortaklıklar evi olan yedinci evinize girecek. Uranüs Boğa burcundayken evlenecek olursanız partneriniz hakkındaki algınız bir süre sonra değişebilir. Bu yüzden partnerinizi iyi tanımaya çalışın. Bu sadece partnerinizde gördüğünüz bir şeylerden hoşlanmayacağınız anlamına gelmez, aksine zamanla onu daha da çok sevebilirsiniz. İşin içinde Uranüs olduğunda ne olacağını kestirmek güçtür.

Yay

HAYALLERİNİZİ BÜYÜK TUTUN

Çok çalıştınız ve artık yaşamın her alanında karşılığını alacağınız muhteşem bir yıla giriyorsunuz. Aşkta, çocuklarla ve ilişkilerinizle ilgili konularda, kariyerinizde ve sağlınızla ilgili konularda büyük gelişmeler elde edeceksiniz. 2019 hayatınızın en iyi yıllarından biri olabilir. Yay burcunu 2 Aralık 2019’da terk edene kadar Jüpiter’in size getireceği nimetlerin keyfini yaşamak için önünüzde uzun bir zaman var.

Eski astrologlara göre Jüpiter burcunuzda yer aldığında gerçek aşkınızı bulabilirsiniz. Bu yüzden 2 Aralık 2019’a kadar siz de üstünüze düşeni yapıp bol bol sosyal ortamlarda bulunmalısınız. Gerçek aşk evinizin yöneticisi olan Mars, 1 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında Koç burcunda ve gerçek aşk evinizde olacağı için yıla harika bir başlangıç yapacaksınız.

Bu yıl her zaman gitmek istediğiniz fakat gitmenin pek de kolay olmadığını düşündüğünüz egzotik bir şehre veya cennet gibi bir adaya gidebilirsiniz. Hayallerinizi büyük tutun çünkü olmasını hayal bile edemeyeceğiniz bütün güzel şeyler gerçekleşebilir.

Oğlak

OLGUNLAŞMA DÖNEMİ

Geçen yıl hiç kolay geçmedi fakat yaşadığınız bütün değişiklikler size gelişme fırsatı sunacak, kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak. Yönetici gezegeniniz Satürn’ün 2020’ye kadar burcunuzda kalması sayesinde getireceği dersleri ve bilgeliği herkesten daha fazla özümseyebileceksiniz. Bu önemli bir görevdir zira hedefinize ulaşmanız yaşamınıza anlam katar.

Satürn zaman kavramını yönettiğinden vaktinizin kalmadığını düşünebilir ve çabalarınızı sergileyebilmek istersiniz. Bu dönem sona erdiğinde yaşınız ne olursa olsun kendinizi daha büyümüş hissedeceksiniz çünkü Satürn bilgelik ve olgunluk getirecek.

21 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında doğal Oğlaklar, Satürn’ün en sert etkilerini 2018’de hissettiler. Doğum günü 2-12 Ocak tarihleri arasında olanlarınız ise 2019’da, 12 Ocak sonrasında olanlarınız 2020’de hissedecek. Satürn’ün burcunuzu ziyaretinin sona ermesinin ardından başardıklarınızdan gurur duyacaksınız ve karşılığını bol bol alacaksınız.

Kova

YENİ ARKADAŞLAR EDİNECEKSİNİZ

Geçen yıl şans ve bereket gezegeni Jüpiter, haritanızın kariyer ve başarı evindeyken, bir dizi gelişme kaydettiniz. Verdiğiniz kararların doğru olup olmadığını henüz fark edememiş olabilirsiniz. Neyse ki önümüzdeki yıl, olaylara yeni bir bakış açısı edinmeniz sayesinde neyin doğru olduğunu göreceksiniz. Geçen yıl çok çalıştınız, bu yıl daha kolay geçecek. Kova çok sosyal bir burçtur, çok arkadaşınız vardır. Ancak çok az kişiyi yakın çevrenize alırsınız. Bu yıl aranızdaki bağı güçlendirmeniz sayesinde bir veya iki arkadaşınızı daha yakın çevrenize alacaksınız.

Jüpiter, haritanızın arkadaşlıklar, dilek ve ümitler evi olan on birinci evinizde kalacak. Bu yıl bir hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ateş grubunden olan Yay, burcunuzun hava elementiyle çok uyumlu olduğu için Jüpiter’in nimetlerini rahatlıkla özümseyebileceksiniz.

Yay burcundaki Jüpiter’in arkadaşlıklar evinizi aydınlatması sayesinde hayatınıza hızla yeni insanlar girecek. Bu kişiler hayatın farklı alanlarında çok başarılı kişiler olacak.

Yay yurtdışı ile bağlantılı bir burç olduğu için arkadaşlarınız farklı sosyal çevrelerden gelecek ve bu çeşitliliğe bayılacaksınız. Yeni arkadaşlarınız enerjik, yaratıcı, hevesli ve başarılı tipler olacak. Onların iyimserliği sizi de konfor alanınızdan çıkıp yeni şeyler denemeye teşvik edecek.

Balık

KARİYERDE MUHTEŞEM GELİŞMELER

Jüpiter’in kariyer ve başarı evindeki ziyareti nedeniyle kariyerinizde muhteşem gelişmeler yaşayacağınız bir yıla giriyorsunuz. Sıkı çalışmaya devam ettiğiniz takdirde Jüpiter adınızın altın harflerle yazılmasına yardım edecek. Önümüzdeki yıl doğru zamanda doğru yerde olarak Jüpiter’in getireceği parlak fırsatları değerlendirebileceksiniz. Yıl boyunca önünüze birçok seçenek sunulacağından doğru karar verebilmek için kariyerinizle ilgili önceliklerinizi belirlemeniz gerekecek.

Yöneticileriniz size daha fazla sorumluluk ve güç verecek. Tabii karşılığında da çok şey bekleyecekler. Ancak kendinizi baskı altında değil bu yeni role gayet hazırlıklı hissedeceksiniz.

Satürn Aralık 2014 - Aralık 2017 tarihleri arasında dayanıklılığınızı test etti. Satürn haritanızın onuncu evindeyken çok yoruldunuz fakat karşılığını yeterince alamadınız. Bu dönemde karşınıza çıkan zorluklarla cesurca başa çıktınız, çünkü doğru şeyler yaptığınızı kanıtlamaya kararlıydınız. Artık hazırlıklarınız bitti, çalışmalarınızın karşılığını 2019’da alacaksınız.

Hakim görüşlerin karşısında

zayıf kalmış düşünceler

güçlenip dengeye gelecek

2018 tüm dünya için zor bir yıldı. Ekoloji, ekonomi ve çatışmalar gibi dünyayı zorlayan konular üzerinden bakıldığında 2019 nasıl görünüyor, neler getirecek?

- 2018’in ikinci yarısı gerçekten hepimiz için zor bir dönemdi. 2019’un daha iyi bir yıl olacağını söyleyebilirim; çünkü 2018’in ikinci yarısında yaşadığımız gerilemelerin benzerlerini 2020’ye kadar yaşamayacağız. Ancak hepimizin bildiği gibi bütün dünyada muhafazakâr düşünceler güçleniyor ve ülke yönetimlerinde muhafazakâr görüşler hâkim. Bunun nedeni, Oğlak burcunda pek çok gezegenin toplanması. Oğlak, gelenekçi ve muhafazakâr bir burçtur. Bu durum iki yıl daha devam edecek. Ancak 2019’da muhafazakâr görüşlerin test edildiğini göreceğiz. İnsanlar bu düşüncelerin doğruluğunu sorgulamaya başlayacak. Ne ve nasıl olacağını bilemesek de bu testlerin tutulmaların gerçekleşeceği tarihlerde ortaya çıkması mümkün. Bunu aslında bir denge yılı olarak tanımlayabiliriz. Evren, hakim görüşlerin karşısındaki zayıf kalan düşüncelerin biraz daha güçlenip dengeye gelmesini sağlayacak. İnsanlar şimdi popüler olan fikirlerin yanlış taraflarını görmeye başlayacak. Yıl sonuna doğru da bu testlerden geçmenin ödülünü alacağız.

Hükümetlerle ilgili güç göstergesi gezegen konumlarından bahsediyorsunuz. Buna sevinmeli miyiz, korkmalı mıyız?

- Oğlak burcundaki Satürn, Plüton’a yaklaşacak ve 12 Ocak 2020’de kenetlenip o yılı birlikte geçirecekler. Bu durum bazı astrologları dehşete düşürüyor ama aynı şey 1947 ve 1982’de yaşandı. Satürn bizi teste tabi tutar ve dersler verir. Plüton da büyük dönüşümler gezegenidir. 1947’de BM, büyük tartışmaların ardından Filistin topraklarını Yahudiler ve Araplar arasında ikiye bölmüştü ve bu İsrail’in temelini oluşturmuştu. Şimdi de herkes AB’den ayrılacak bir sonraki ülkenin hangisi olacağını konuşuyor. Devletler veya büyük şirketler nezdinde üzerine çok konuşulacak, önemli dönüşümler gerçeklecek. Ben şahsen bu durumun ‘demokrasi’ üzerine olacağını düşünüyorum. Demokrasilerin teste tabi olacağını söyleyebilirim.

Önemli başka bir konu da Uranüs’ün Boğa burcuna girip yedi yıl orada kalacak olması. Bu para arzında bir değişimi haber veriyor. Uranüs teknolojiyi ve ani değişimleri yönetir. O nedenle bankalar ve finans kurumları değişim dönemine girecek ve parayla ilgili ortaya hiç tahmin edemeyeceğimiz yeni yaklaşımlar çıkacak.

Jüpiter’in Yay burcunda olması küresel olarak zor durumdaki medya sektörünü nasıl etkileyecek?

- Bu durum medya için harika bir haber. Bakın, hiç bir toplum iletişimden vazgeçemez. O nedenle bu yıl eski veya yeni olsun tüm mecralar güçlenecek. Özellikle ayakta kalmayı başaranlar daha da güçlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi 29 Ekim 1923. Bir akrep olara ülkeyi 2019’da neler bekliyor?

- Astrolojide ülkeler konusunda uzmanlaşan astrologlar var. Ben bu konularda çok konuşmak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim; Türkiye’de ekonominin çok parlak olmadığını biliyorum. Bu şaşırtıcı bir durum, çünkü Türkiye’nin burcu Akrep. Büyüme, gelişme, bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter, Akrep burcunun kazanılan para evinde. Dolayısıyla ülke olarak, özellikle geçen yıl iyi yatırımlar yaptınızsa bu yıl karşılığını alacağınız zamandasınız. Yani ekonomik olarak iyi durumda olmalısınız.

Susan Miller ile astroloji

Susan Miller, 1995’te Astrolgyzone adlı internet sitesini kurarak, astrolojinin bugün geldiği yere önemli bir katkı sağladı. İngilizce dışında başka dillerde yayın yapmak için ayrı bir uygulama geliştirdi ve bunu da ilk kez Türkçe olarak yayımladı. ‘Susan Miller ile Astroloji’ olarak adlandırılan bu uygulama, onun resmi Türkçe uygulaması. Kısa sürede on binlerce kullanıcıya ulaşan uygulamada Susan Miller’ın günlük, haftalık ve aylık yorumlarını bulabilirsiniz. Kullanıcılar ücretsiz olarak yorumların özetlerini, abone olan kullanıcılarsa uzun ve detaylı yorumları okuyabiliyor. Ayrıca ‘Önemli Tarihler’, ‘Astroloji Öğren’ ve ‘Aşk, Para, Sağlık’ gibi bölümleri var. Uygulamanın yeni sürümünde bir yenilik olarak yıllık burç yorumları da bulunuyor.