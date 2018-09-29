KIŞA DAHA İYİ GİRMENİZİ SAĞLAYACAK 40 GÜZEL ŞEY

izleyin...

TELEVİZYON-Elçin Yahşi



Kanal D’de Tolgahan Sayışman dizisi ‘Bir Umut Yeter’ perşembe başladı. Ayrıca Miray Daner ve Sanem Çelik’in başrollerde olduğu ‘Bir Litre Gözyaşı’ haftaya pazar başlıyor.

Son dönemin en başarılı dizilerinden ‘This is Us’ın Celil Nalçakan, Birkan Sokullu, Songül Öden ve Olgun Toker’li uyarlaması kasımda Fox’ta. m Mehmet Aslantuğ ve Barış Arduç’un Star’da, Kıvanç Tatlıtuğ’un Show’da ekrana gelecek yeni projeleri var. Kerem Bürsin, İbrahim Çelikkol, Öykü Karayel’in olduğu ‘Muhteşem İkili’ de Kanal D’de izlenecek.



alkışlayın...

TİYATRO-Bahar Çuhadar



Kral Lear, Oyun Atölyesi: Haluk Bilginer, Shakespeare’in Kral Lear’ı olarak karşımızda. 4 Ekim’de Oyun Atölyesi’nde başlıyor. m İyi Geceler Anne, Ankara Sanat Tiyatrosu: Ankara Sanat Tiyatrosu bu kez İstanbul’da. Bir anne-kız üzerinden hayat, umut ve ölüm meselelerini iredeliyor. Lale Mansur oynuyor. Prömiyer 9 Ekim’de Artı Sahne’de. m Hakikat, Elbet Bir Gün, D22: Oyun, değerlerin altüst olduğu ‘uzak’ bir ülkeden uzak olmayan bir distopya anlatacak bize... 15 Ekim’de Zorlu PSM’de, 17 Ekim’de Baba Sahne’de, 24 Ekim’de Toy İzmir’de.



dinleyin...

MÜZİK

Naim Dilmener



Bülent Ortaçgil - 2. Perde: Ortaçgil sonbahara, sonbahar Ortaçgil’e çok yakışır. LP olarak basıldı; Onno Tunç ile yapılan bu albümü dinlemek farz. m Kuzgun’u Uçmak- Jehan Barbur: Barbur’un dört şarkılık EP’si tam da önümüzdeki günlere uygun. Can Bonomo düeti ‘Kirlenmiş Çığlık’ hit adayı. m Zaman, single zamanı: Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Cem Belevi yeni şarkılarını hazırlamakta şu aralar.

katılın...

FESTİVAL/KONSER Tolga Akyıldız

19-26 Ekim’deki Akbank Caz Festivali kapsamında iki önemli konser: Özgür funk’ın afrobeat’le buluşup caza demir attığı Karl Hector & The Malcouns ve cazın pop rock hali Jamie Cullum. m Pentagram-Metalium-Metafor: 30 yıl önce o zamanki adıyla Moda Sineması’nda düzenlenen ve Türk rock/metal camiası için efsane nitelikli konserin tıpkısı aynı yerde gerçekleştiriliyor. (2 Kasım- Moda Sahnesi)



kaptırın...

SPOR-Kenan Başaran



Ezeli rekabette yeni bir sayfa: Futbolumuzun iki klasiği, Galatasaray-Fenerbahçe ligdeki kozlarını 2 Kasım 21.00’de oynanacak maçta paylaşacak.

Eurolig: Fenerbahçe’nin geçen yıl finalde kaybettiği organizasyonun startı 11 Ekim’de. Ligde FB’nin yanı sıra Efes ve Darüşşafaka da var.

Filenin Sultanları Japonya’daki 18’inci Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda. 20 Ekim’e kadar sürecek olan turnuva TRTSpor’dan izlenebilir.

görün...

SERGİ

Erkan Aktuğ

500 yapıtla Rus avangardları: Sabancı Müzesi, 18 Ekim’den itibaren devasa bir Rus avangardları sergisine ev sahipliği yapacak. Sergide, 375’i George Costakis Koleksiyonu’ndan olmak üzere 500’den fazla eser yer alacak. m Modern resmin ayak sesleri: Post-Empresyonistler, Arkas Koleksiyonu’ndan esaslı bir seçkiyle MSGSÜ Tophane-i Amire’de. Sergide Pierre-Auguste Renoir’dan Louis Anquetin’e 48 sanatçının 102 eseri yer alıyor. 6 Kasım’a kadar.

keşfedin...

KENT

Yeni bir gizli barımız oluyor: Müştemilat.

Nişantaşı’nda bir showroom’un içinden geçilerek

girilecek. Must ekibi hazırlıyor, canlı müzik olacak.

Levent’teki La Boucherie’nin arka tarafına da bir gizli bar geliyor: Chicki Boom. Gizli Kalsın ekibi hazırlıyor ama burada canlı performans yok, kokteyl barı olacak.

Kasım sonunda Kuruçeşme’de Mandarin Oteli’nin

yanına yeni büyük bir gece kulübü açılacak. İçinde açık ve kapalı restoran alanları olacak. İsmi belli değil.

Yunan markası Manos, D Maris’ten sonra

İstanbul’a geliyor. Ortaköy’de açılacak mekânın kasım sonuna kalacağı söyleniyor.

Meydan Beşiktaş Projesi hayata geçmeye başladı. İçine bir Dorock XL konser salonu ve Champs adında bir spor salonu açıldı. Yakında meyhaneler, mezebarlar ve mağazalar geliyor.

takip edin...

TEKNOLOJİ -Ahmet Can



Segway Drift W1: Alternatif ulaşım araçlarının kült markası Segway, tek tekerlekli yeni nesil bir paten geliştirdi. Ekimde satışa çıkacak.

iPhone XS Max: Tartışmasız en çok merak edilen teknolojik oyuncak. En büyük ekrana sahip olma özelliğini taşıyor. Ekim sonu satışta.

Samsung 8K TV: HD, Full HD ve 4K derken, 8K kapımızı çaldı. 4K’ya göre dört kat daha iyi görüntü sunuyor. Yıl sonuna doğru satışa çıkacak.

Ataribox: Çocukluğumuzun efsanesi olan Atari, önümüzdeki aylarda yeni bir konsolla geliyor. HDMI, SD ve USB girişlerine sahip olacak.

seyredin...

SİNEMA-Uğur Vardan





Bir Yıldız Doğuyor: Ünlü klasik bu

kez Bradley Cooper’ın yorumuyla. Filmi Lady Gaga sürüklüyor. Vizyon: 19 Ekim

Ay’da İlk İnsan: 1969’da insanlık tarihinin uzaydaki kaderini değiştiren yürüyüşün kahramanı Neil Amstrong’un yaşadıkları... Astronot rolünde Ryan Gosling var. Vizyon: 19 Ekim m Bohemian Rhapsody: Queen’in ünlü solisti Freddie Mercury ekseninde grubun serüvenine göz atan yapımın yönetmeni Bryan Singer. Vizyon: 2 Kasım

hayran kalın...

DOĞA

Yücel Sönmez



Güz çiğdemleri: Yaylacılar için artık gitme eve barka geri dönme zamanı. Karadeniz yaylaları yılın en yağışsız zamanında ve güz çiğdemleriyle süslü. m Yırtıcıların göç zamanı: Doğada göç telaşı devam ediyor. Leylekler azaldı, şimdi yırtıcıların zamanı. Yırtıcı göçünün en iyi izlendiği noktalardan biri de İstanbul’da Çamlıca Tepesi.

ANKARA’DA HAYAT....



Atakule yeniden hayata dönüyor. Kasımda, Vakko Breseria, Big Chefs gibi başkent manzaralı yeme-içme mekânları, sinemaları ve mağazalarıyla kapılarını açacak.

Erdal Beşikçioğlu Tatbikat Sahnesi’ni taşıdı. Cinnah Caddesi üzerinde yer alan yeni yerinde dans ve tiyatro eğitimleri veriliyor; rağbet çok yoğun.

Seymenler Parkı’nın hemen yanına Lou açıldı. Filistin Caddesi’ndeki Louis Restaurant’ın kafe markası. Seymenler’e komşu; yeşil alan manzarası var.

İZMİR’DE HAYAT

TOK BBQ... Türkiye’nin ilk ve tek low&slow butik et restoranı... Meraklısına not; rezervasyon şart!

İstanbullu Garage artık İzmir’de. Saçlar Murat’a (Deler) emanet.

Alsancak’ta en tazesinden dört mekân: Budva ve Gana...

DJ performansları kaçmaz. Loccake Rus pastası ‘medovik’le meşhur bir pastane. Take&Rest Coffee ise gençlerin yeni gözdesi.

kaçın...

SEYAHAT

Saffet Emre Tonguç





Yurtiçi: Mardin-Midyat turlarına katılın. Sonbaharın şehridir Mardin ve kız kardeşi Midyat.

Yurtdışı: İtalyan çimesinin topuğunda Harran’ın İtalyan ikizi Alberobello’nun sokaklarında kaybolun.

giyin...

STİL-Aslı Barış

Geçen kış hortlayan ‘logomania’ fırtınası artarak sürüyor. 90’lardaki abartılı altınlı, aslanlı, Medusa başlı Versace baskılarından, Fendi’nin F logosuna aldığınız ürünün markasını milletin gözüne sokmak inanılmaz moda.

Renk, renk ve daha fazla renk: Sonbahar geldi diye sezonu bej bir trençkot, gri bir sweatshirt ile kurtarabileceğinizi sanmayın. Zira bu yıl renkler ‘depresyonsavar’ tatta. Parlak sarılar, geçen yıldan miras pembeler ve maviler, hepsi vitrinde. Birlikte daha da güzel. Bakınız: Gigi Hadid’in üzerinde gördüğünüz göz alıcı tasarım.



